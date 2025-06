Ce silure de deux mètres attaquait les baigneurs!

Un silure géant a semé l'émoi dans un lac de baignade en Bavière: l'animal de 90 kilogrammes attaquait sans cesse les nageurs. Jusqu'à ce qu'un policier se saisisse de son pistolet de service.

DPA dpa

Un poisson agressif de plus de deux mètres de long a blessé au moins cinq baigneurs dans un lac de la région de Weissenburg-Gunzenhausen en Bavière. Un policier a finalement abattu le silure géant avec son pistolet de service, a rapporté la police. Selon les indications des fonctionnaires, l'animal pesait environ 90 kilogrammes.

Le poisson agressif s'était fait remarquer vendredi en fin d'après-midi dans le lac de Brombach. Il était resté longtemps dans la zone d'une île flottante, était très agressif et s'en prenait régulièrement aux baigneurs, ont rapporté les policiers. Les morsures des nageurs ont été soignées sur place par les secouristes de la Croix-Rouge.

«Kuno, le silure tueur»

Comme l'animal géant n'était pas tranquille, les services de sauvetage aquatique ont alerté la police. Les fonctionnaires ont d'abord fermé la zone de baignade afin d'éviter de nouvelles attaques. Comme le poisson agressif était considéré comme un risque pour la sécurité des baigneurs et des visiteurs d'un festival de musique qui se déroulait au bord du lac, les forces d'intervention ont décidé de tuer l'animal.

Un officier de police aurait tiré sur le silure avec son pistolet de service. Deux pêcheurs appelés en renfort auraient ensuite retiré le poisson de 90 kilos du lac à l'aide d'un bateau. Ce n'est qu'ensuite que la zone de baignade a pu être rouverte.

Les silures peuvent devenir extrêmement grands, ils font régulièrement parler d'eux en Allemagne. Il y a plus de 20 ans, à Mönchengladbach, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, un poisson connu sous le nom de «Kuno, le silure tueur» a acquis une notoriété internationale dans les médias. On a dit à l'époque que l'animal avait avalé un jeune teckel à poil dur. En 2003, un poisson-chat a été découvert mort dans l'étang en question à Mönchengladbach - on a rapidement supposé qu'il s'agissait de «Kuno». Le poisson a été empaillé et placé dans un musée.