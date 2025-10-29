  1. Clients Privés
«Tu ne devrais pas» Un policier américain blanc reconnu coupable du meurtre d'une Noire

ATS

30.10.2025 - 00:55

Un ancien policier blanc a été reconnu mercredi coupable de meurtre pour avoir tué par balles à son domicile une Afro-Américaine en 2024 en Illinois, dans le nord des Etats-Unis. Le jury a écarté l'accusation d'assassinat.

La scène du meurtre a été filmée par la caméra d'un des policiers (archives).
La scène du meurtre a été filmée par la caméra d'un des policiers (archives).
ATS

Keystone-SDA

30.10.2025, 00:55

30.10.2025, 07:22

L'ancien shérif adjoint, 31 ans, encourt jusqu'à 20 ans de prison. «Bien que nous estimions que les actes de M. Grayson méritaient une condamnation pour assassinat, le verdict de ce jour représente quand même une part de justice pour Sonya Massey», ont réagi dans un communiqué les avocats de la victime.

«Nous espérons maintenant que le tribunal prononcera une peine significative qui corresponde à la sévérité de ces crimes et de la vie qui a été perdue», ajoutent-ils.

«Lâche cette putain de casserole»

En juillet 2024, la victime, âgée de 36 ans, une mère de deux enfants ayant souffert de troubles mentaux, avait appelé le numéro générique des urgences aux Etats-Unis, le 911, car elle soupçonnait une tentative d'intrusion à son domicile de Springfield.

Deux policiers du bureau du shérif se sont présentés chez elle. A l'intérieur, ils lui ont demandé d'éteindre une marmite d'eau qui bouillait sur la cuisinière «pour éviter un incendie», selon la vidéo de la caméra de l'un d'entre eux.

La femme s'est alors saisie de la marmite et l'un des agents s'est reculé. Quand elle lui a demandé pourquoi, le policier a dit en riant qu'il voulait «s'éloigner de son eau bouillante».

Elle lui a reproché cette attitude en disant calmement à deux reprises: «Oh, je te réprimande au nom de Jésus». «Tu ne devrais pas. Je jure devant Dieu que je tire dans ta putain de tête», a répondu l'ex-shérif adjoint en sortant son arme.

La femme s'est accroupie derrière un comptoir, la casserole entre les mains. Les policiers lui ont alors crié: «Lâche cette putain de casserole» et des tirs ont retenti. Les deux agents ont ensuite expliqué avoir eu peur d'être aspergés d'eau bouillante.

Les autorités du comté et la famille de la victime ont conclu en février un accord d'indemnisation de 10 millions de dollars.

