  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Intervention pour nuisances sonores Un policier blessé lors d'affrontements à Zurich

ATS

24.5.2026 - 12:57

Une intervention de police a dégénéré dans la nuit de samedi à dimanche à Zurich. Les forces de l'ordre ont été la cible de jets de bouteilles et de pierres. La police a fait usage de balles en caoutchouc et de gaz lacrymogène. Un policier a été légèrement blessé.

À Zurich, une intervention policière a dégénéré dans la nuit de samedi à dimanche (Photo d'archive).
À Zurich, une intervention policière a dégénéré dans la nuit de samedi à dimanche (Photo d'archive).
ATS

Keystone-SDA

24.05.2026, 12:57

24.05.2026, 13:01

Les forces de l'ordre sont intervenues pour des nuisances sonores, a écrit dimanche la police municipale de Zurich. Mais lorsque la patrouille est arrivée peu après 02h30 près de la Kasernenwiese et a voulu s'adresser à un groupe de personnes, elle a immédiatement été prise à partie et visée par des jets de bouteilles et de pierres.

Les policiers se sont alors retirés, ont demandé des renforts avant d'utiliser des balles en caoutchouc et du gaz irritant. Selon la police, une foule plus importante s'est ensuite déplacée en direction de la Militärstrasse, où elle a été stoppée par les forces de l'ordre qui s'étaient regroupées.

Un canon à eau et des chiens de service ont alors été engagés pour empêcher le groupe de poursuivre sa route, a précisé la police. Les manifestants ont lancé des objets à plusieurs reprises sur la police. L'un d'eux a touché un policier et l'a légèrement blessé.

Une voiture de police a également été endommagée. Les agents ont par la suite de nouveau fait usage de balles en caoutchouc et de gaz lacrymogène. Le groupe s'est finalement dispersé dans le quartier de la Langstrasse.

Les plus lus

Marco Rubio tease une annonce qui pourrait mettre officiellement fin à la guerre au Moyen-Orient
La Russie a visé l'Ukraine avec un missile à capacité nucléaire
Les CFF risquent des surcoûts de plusieurs millions dans le tunnel ferroviaire de base du Gothard
Pakistan : au moins 24 morts dans l'attaque à l'explosif d'un train
«Nous n'avons pas peur» - Le SLO vise un exploit retentissant
Une marée tchéco-slovaque submerge Fribourg