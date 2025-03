Emoi en France : un policier filmé en train de frapper un homme handicapé

Des «investigations» sont en cours après la diffusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux montrant un policier donner un coup à un homme en fauteuil roulant à Clermont-Ferrand, a indiqué mercredi la procureure de la République de la ville.

👉 Voici ce que l'on sait des violences commises par un policier sur un homme en fauteuil roulant à Clermont-Ferrand. pic.twitter.com/R9KIC97S0g — franceinfo (@franceinfo) March 13, 2025

Agence France-Presse Clara Francey

Sur cette vidéo, on voit trois policiers tentant de maintenir un homme agité dans son fauteuil roulant, l'un d'eux lui donnant un coup de poing au visage. «Des investigations globales sont en cours», a déclaré à l'AFP Dominique Puechmaille, procureure de la République de Clermont-Ferrand.

À la suite d'incidents dans ce quartier, une opération de sécurisation avait lieu mardi avec renfort d’une Unité de force mobile (UFM) en appui des policiers de la direction interdépartementale de la police nationale, a-t-elle précisé.

«Un individu bien connu en fauteuil roulant est venu au contact pour insulter les policiers avant d’utiliser son fauteuil électrique pour leur foncer dessus pour les faire tomber. C’est dans ce contexte qu’il a fallu le neutraliser», selon elle.

L'homme a été conduit au commissariat pour être entendu en audition libre: son état mental est très instable et une expertise est nécessaire avant toute réponse pénale, a indiqué la procureure.

Les policiers ont donné «leur version des faits» et ont déposé plainte. La députée LFI Marianne Maximi affirme avoir eu «plusieurs témoignages concordants» de la scène et dit s'inquiéter de «l'état de santé» de «l'homme handicapé», une personne «connue dans le quartier» qui paraît «assez vulnérable de par sa situation physique et psychique».

«Quoi qu'il se soit passé avant, peu importe, (…) le geste n'est absolument pas ce qu'on enseigne dans une école de police», dit-elle à l'AFP, dénonçant une «scène de violence policière» par un fonctionnaire «qui dépasse ses fonctions».

«Il ne peut être acceptable dans notre État de droit qu’un individu vulnérable soit la victime d’une telle violence», écrit-elle dans un courrier adressé à la procureure saisie sur le fondement de l'article 40 du Code de procédure pénale. Elle a également saisi l'IGPN.

«Ces images filmées à Clermont-Ferrand aujourd’hui sont choquantes. Cet acte est injustifiable autant que disproportionné. Toute la lumière doit être faite par la Justice sur cette violence qui ternit l’engagement des forces de l’ordre pour la sécurité des habitants», a pour sa part réagi sur le réseau social X le maire PS de la ville, Olivier Bianchi.