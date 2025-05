Un pompier grièvement blessé lors d'un rodéo urbain en Haute-Savoie

Un sapeur-pompier volontaire a été grièvement blessé après avoir été percuté samedi par un automobiliste lors d'un rodéo urbain en une «tentative d'homicide abjecte» selon Bruno Retailleau.

Un sapeur-pompier a été grièvement blessé tôt samedi après avoir été percuté volontairement par un automobiliste à Evian-les-Bains (photo d'illustration). sda

Keystone-SDA ATS

Le ministre de l'Intérieur s'est rendu en fin d'après-midi avec le ministre attaché à l'Intérieur François-Noël Buffet dans la caserne d'Evian-les-Bains (Haute-Savoie) où s'est noué le drame et s'est entretenu avec les collègues «totalement bouleversés» de la victime.

Les faits se sont produits vers 06h00 du matin alors que deux véhicules effectuaient des «dérapages» à proximité de la caserne, ce qui a conduit plusieurs pompiers à sortir pour leur demander d'arrêter, a rappelé le ministre devant la presse.

Alors que les pompiers retournaient dans la caserne, l'un des conducteurs, âgé de 19 ans et dont le permis était suspendu, «a fait démarrer sa voiture en trombe, et a voulu en réalité tuer ceux qui étaient là», a souligné M. Retailleau, dénonçant une «tentative d'homicide révoltante, (...) absolument abjecte».

Trois des pompiers ont été protégés par le trottoir mais cela n'a pas été le cas de la victime, «bousculée de façon brutale par cette voiture». Le conducteur est allé jusqu'à «cracher sur la victime et sur un autre» pompier qui le secourait, s'est indigné le ministre.

Deux conducteurs mis en examen

Le sapeur-pompier touché «lutte toujours, au moment où je vous parle, contre la mort», a-t-il dit. Agé de 38 ans, il souffre d'un traumatisme crânien et d'un enfoncement thoracique, selon une source policière. Il est hospitalisé à Annecy.

M. Retailleau a également félicité les forces de l'ordre qui ont interpellé le suspect en «moins de 40 minutes».

Ce dernier présentait un taux d'alcool de 0,28mg/l et des bouteilles d'alcool et de protoxyde d'azote (gaz hilarant) ont été retrouvées dans son véhicule, a indiqué le parquet de Thonon-les-Bains dans un communiqué. Le jeune homme et l'autre conducteur impliqué ont tous deux été mis en examen.

«L'individu ne pouvait pas ne pas savoir qu'il avait affaire à des sapeurs-pompiers. (...) Cette société a engendré une fabrique de barbares. Les mots ne sont pas trop forts», s'est indigné M. Retailleau, plaidant pour «la restauration de l'autorité dans les familles, à l'école, dans la société» et pour une «véritable révolution pour la justice pénale des mineurs» qui «redonne sens à la sanction».

Le Premier ministre François Bayrou avait auparavant lui aussi rendu hommage depuis Brest à «ce pompier qui s'est trouvé à ce point brutalisé, écrasé, comme si sa vie ne devait pas compter» et qualifié les rodéos de «malédiction pour un très grand nombre de maires et un très grand nombre de villes».

Le gouvernement travaille à édifier «des règles et des capacités pour pouvoir bloquer les gens sans conscience qui se livrent à ce genre de pratiques», a-t-il souligné.

«Fléau qui pourrit la vie»

Vendredi, le ministre de la Justice Gérald Darmanin avait appelé à «la plus grande fermeté contre le fléau des rodéos urbains, qui pourrit la vie de nombreux Français». Les procureurs de la République «devront désormais saisir systématiquement les véhicules impliqués dans des rodéos et, comme la loi le permet, les vendre ou les faire détruire avant même le jugement. Stop à l'impunité!», a-t-il écrit sur X.

Il y a deux ans, alors ministre de l'Intérieur, il avait déjà conseillé aux préfets d'autoriser l'usage de drones pour lutter contre les rodéos urbains, qui consistent à réaliser des manoeuvres dangereuses avec des engins motorisés (acrobaties, zigzag etc) en violation du code de la route, et parfois en groupe.

Un rodéo urbain rassemblant 500 voitures et près de 3.000 personnes s'est tenu vendredi soir à Bordeaux, avant d'être stoppé et dispersé par une intervention des forces de l'ordre, a-t-on appris samedi auprès de la police.

Les rodéos urbains ont donné lieu l'année dernière à 3.480 interpellations, 1304 gardes-à-vue et près de 2.500 véhicules saisis par la police nationale, a indiqué sur X la porte-parole de la police nationale, selon qui la «mobilisation est totale».