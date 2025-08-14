  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Lugano Un prêtre accusé d'avoir agressé sexuellement quatre mineurs

ATS

14.8.2025 - 10:31

Le procès d'un prêtre s'est ouvert jeudi matin au tribunal pénal cantonal tessinois de Lugano. Cet homme de 56 ans est accusé d'avoir agressé sexuellement neuf personnes, dont quatre mineures. L'homme est en exécution anticipée de peine depuis neuf mois.

Le procès d'un prêtre s'est ouvert jeudi à Lugano. L'homme est accusé d'avoir commis des actes sexuels avec quatre personnes mineures et cinq majeures. (archives)
Le procès d'un prêtre s'est ouvert jeudi à Lugano. L'homme est accusé d'avoir commis des actes sexuels avec quatre personnes mineures et cinq majeures. (archives)
ATS

Keystone-SDA

14.08.2025, 10:31

14.08.2025, 10:40

Selon l'acte d'accusation, les délits sexuels ont eu lieu entre 2015 et 2023. Au sein du diocèse de Lugano, l'homme était responsable de l'assistance spirituelle et de l'accompagnement des jeunes. En outre, il était enseignant dans différentes écoles secondaires, coresponsable de l'enseignement religieux à l'école et faisait partie de différentes commissions.

Le quinquagénaire est accusé de contrainte sexuelle multiple, d'actes sexuels avec des personnes incapables de discernement ou de résistance, d'actes sexuels multiples avec des enfants ainsi que de pornographie. Le procès se déroule à huis clos, seuls les journalistes sont autorisés à y assister.

Les plus lus

Les Européens usent de stratagèmes psychologiques face à un Trump instable et dissipé
F-35 : Trump s’est-il encore joué de la Suisse?
Fabian Cancellara en deuil : «Je ne serais pas là où je suis sans toi»
Valon Behrami : «Ma tante a dû regarder son mari se faire tirer dessus»
Ils piratent votre téléphone portable avec des applications invisibles
Choc et émotion sur YouTube : un couple d’influenceurs canadiens perd la vie dans un accident