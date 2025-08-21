  1. Clients Privés
Espèces invasives Un premier foyer de scarabée japonais identifié à Genève

ATS

21.8.2025 - 11:52

Le canton de Genève est à présent lui aussi touché par un foyer de scarabée japonais. Plusieurs de ces coléoptères ont été détectés dans un secteur de la rive gauche. Le canton active un plan de mesures pour freiner son implantation.

Le canton de Genève est à présent lui aussi touché par un foyer de scarabée japonais. Plusieurs de ces coléoptères ravageurs ont été détectés dans un secteur de la rive gauche (illustration).
ATS

Keystone-SDA

21.08.2025, 11:52

21.08.2025, 11:55

Le secteur se situe à cheval entre les communes de Corsier, Meinier et Collonge-Bellerive, a annoncé jeudi le Département du territoire, qui rappelle que cet insecte exotique provoque d'importants dégâts aux cultures et aux végétaux en général. Dès lors, il est interdit d'arroser les pelouses dans un rayon d'un kilomètre autour du foyer afin d'éviter le développement de larves qui vivent dans le sol.

Ce premier foyer restreint a été identifié grâce aux mesures de piégeage étendues menées par le canton à la suite des captures isolées signalées en juillet. Cinq individus avaient été capturés dans un piège dans la zone Arve-Lac, tandis que les autres pièges étaient négatifs. Ce coléoptère se répand rapidement en Suisse et en Europe. Toute personne qui détecte un individu doit le déclarer.

