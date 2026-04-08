Avocat choqué : un prévenu refuse de répondre aux questions des procureures !

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Drame de Crans-Montana Avocat choqué : un prévenu refuse de répondre aux questions des procureures !

ATS

8.4.2026 - 13:11

Les auditions d'une partie des neuf prévenus dans l'enquête sur l'incendie de Crans-Montana (VS) ont repris mercredi. Pas moins de cinq d'entre elles sont prévues en l'espace d'une semaine. Cette troisième série d'auditions a débuté par un refus de s'exprimer.

Les auditions des prévenus de l'incendie du bar "Le Constellation" à Crans-Montana ont repris mercredi à Sion (photo d'illustration).
Les auditions des prévenus de l'incendie du bar "Le Constellation" à Crans-Montana ont repris mercredi à Sion (photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

08.04.2026, 13:11

08.04.2026, 14:32

Le Ministère public (MP) a entamé cette nouvelle tournée d'auditions avec un jour de retard sur le calendrier initial. Convoqué pour mardi, Jacques Moretti, le gérant du bar «Le Constellation», a été dispensé pour cette fois-ci de se déplacer, son avocat ayant adressé au MP deux certificats médicaux. Ceux-ci ont été jugés recevables.

L'ex-responsable de la sécurité en protection incendie de la commune de Chermignon s'est présenté mercredi devant le pool de procureures en charge de l'affaire. Son audition n'aura duré qu'un quart d'heure.

Avocat choqué

«Le prévenu a refusé de collaborer après s'être vu notifier les charges», a déclaré Robert Assaël, un des avocats des parties civiles, à l'AFP. «Je suis choqué qu'il n'ait pas répondu aux questions alors que les victimes (...) n'attendent qu'une chose, la vérité.»

L'adjoint du prévenu, lors de la période 2020-2024, sera entendu jeudi. Puis il s'agira au tour d'un membre de l’équipe de sécurité publique actuelle d'être interrogés vendredi.

Tragédie de Crans-Montana. Jacques Moretti «pas en état de subir des interrogatoires» : son audition reportée

Tragédie de Crans-MontanaJacques Moretti «pas en état de subir des interrogatoires» : son audition reportée

Au campus Energypolis

Président de la commune de Crans-Montana, Nicolas Féraud sera entendu le lundi 13 avril, deux jours avant l'ancien conseiller communal en charge de la sécurité publique entre 2021 et 2024. Comme en février, l'ensemble de ces auditions se déroule au sein de l'aula du campus Energypolis à Sion, afin d'accueillir en un seul endroit la majeure partie des 91 avocats désormais affiliés à cette affaire.

Les nouveaux prévenus doivent répondre d'homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence. Il s'agit des mêmes chefs d'accusation retenus contre Jacques et Jessica Moretti et contre l'ancien et actuel chargé de sécurité de la commune de Crans-Montana. Au total, neuf personnes sont désormais prévenues. La date de la nouvelle audition concernant Jacques Moretti n'a pas encore été fixée.

Trois mois après le drame. L'ambassade d'Italie en Suisse rend hommage aux victimes de Crans-Montana

Trois mois après le drameL'ambassade d'Italie en Suisse rend hommage aux victimes de Crans-Montana

En à peine plus de 90 secondes

Le drame du Nouvel-An à Crans-Montana a fait 41 morts et 115 blessés, dont le tiers est toujours hospitalisé. Seules huit personnes ont pu sortir indemnes des lieux, selon l'enquête de la police cantonale valaisanne. Une réalité confirmée par le MP à Keystone-ATS.

L'ensemble des faits, à partir du moment où le plafond du sous-sol a pris feu et jusqu'au phénomène d'embrasement généralisé éclair ("flashover"), a duré à peine plus de 1 minute 30.

Les plus lus

Avocat choqué : un prévenu refuse de répondre aux questions des procureures !
En visite chez Viktor Orban, JD Vance se paie la tête des Européens
Chris McSorley dans tous ses états : «C'est pratiquement de l'euphorie»
Un républicain triomphe et donne le sourire à Donald Trump
Guerre au Liban : l’Espagne tacle violemment Israël
Des Hongrois de plus en plus frustrés dans un pays corrompu