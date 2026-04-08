Avocat choqué : un prévenu refuse de répondre aux questions des procureures !

Les auditions d'une partie des neuf prévenus dans l'enquête sur l'incendie de Crans-Montana (VS) ont repris mercredi. Pas moins de cinq d'entre elles sont prévues en l'espace d'une semaine. Cette troisième série d'auditions a débuté par un refus de s'exprimer.

Les auditions des prévenus de l'incendie du bar "Le Constellation" à Crans-Montana ont repris mercredi à Sion (photo d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

Le Ministère public (MP) a entamé cette nouvelle tournée d'auditions avec un jour de retard sur le calendrier initial. Convoqué pour mardi, Jacques Moretti, le gérant du bar «Le Constellation», a été dispensé pour cette fois-ci de se déplacer, son avocat ayant adressé au MP deux certificats médicaux. Ceux-ci ont été jugés recevables.

L'ex-responsable de la sécurité en protection incendie de la commune de Chermignon s'est présenté mercredi devant le pool de procureures en charge de l'affaire. Son audition n'aura duré qu'un quart d'heure.

Avocat choqué

«Le prévenu a refusé de collaborer après s'être vu notifier les charges», a déclaré Robert Assaël, un des avocats des parties civiles, à l'AFP. «Je suis choqué qu'il n'ait pas répondu aux questions alors que les victimes (...) n'attendent qu'une chose, la vérité.»

L'adjoint du prévenu, lors de la période 2020-2024, sera entendu jeudi. Puis il s'agira au tour d'un membre de l’équipe de sécurité publique actuelle d'être interrogés vendredi.

Au campus Energypolis

Président de la commune de Crans-Montana, Nicolas Féraud sera entendu le lundi 13 avril, deux jours avant l'ancien conseiller communal en charge de la sécurité publique entre 2021 et 2024. Comme en février, l'ensemble de ces auditions se déroule au sein de l'aula du campus Energypolis à Sion, afin d'accueillir en un seul endroit la majeure partie des 91 avocats désormais affiliés à cette affaire.

Les nouveaux prévenus doivent répondre d'homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence. Il s'agit des mêmes chefs d'accusation retenus contre Jacques et Jessica Moretti et contre l'ancien et actuel chargé de sécurité de la commune de Crans-Montana. Au total, neuf personnes sont désormais prévenues. La date de la nouvelle audition concernant Jacques Moretti n'a pas encore été fixée.

En à peine plus de 90 secondes

Le drame du Nouvel-An à Crans-Montana a fait 41 morts et 115 blessés, dont le tiers est toujours hospitalisé. Seules huit personnes ont pu sortir indemnes des lieux, selon l'enquête de la police cantonale valaisanne. Une réalité confirmée par le MP à Keystone-ATS.

L'ensemble des faits, à partir du moment où le plafond du sous-sol a pris feu et jusqu'au phénomène d'embrasement généralisé éclair ("flashover"), a duré à peine plus de 1 minute 30.