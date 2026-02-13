Il reste encore un mois avant les élections municipales, mais la campagne a déjà offert son lot d'insolites. Un prince indien qui veut devenir maire, une dynastie d'édiles sur plus d'un siècle, un candidat qui rêve de rebaptiser Toulouse et d'autres qui espèrent gagner le coeur des canidés. Florilège.

A Paris, les candidats veulent amadouer les propriétaires de chiens (image d’illustration). IMAGO/SOPA Images

Agence France-Presse Gregoire Galley

Prêt à tout(ou) pour devenir maire

Les chiens ne votent pas, mais leurs propriétaires oui. Et à Paris, les candidats veulent les amadouer.

Rachida Dati, tête de liste LR qui organise régulièrement des apéros canins dans sa mairie du VIIe arrondissement, a consacré à ces animaux toute une liste de propositions.

Pierre-Yves Bournazel, du centre-droit, a dit vouloir mettre la condition animale «au coeur» de son action municipale, en promettant par exemple une brigade anti-maltraitance.

A gauche, Emmanuel Grégoire a carrément un compte Instagram «Hot Dogs with Emmanuel Grégoire», dédié au «sujet le plus niche des municipales».

Lignée d'édiles

A Sainte-Léocadie, on est maire de père en fils... Depuis plus de 130 ans. Le septuagénaire Jean-Marie Aris est l'actuel édile, sur les pas de son père et grand-père.

Mais les municipales de mars marqueront la fin d'une dynastie dans cette commune des Pyrénées-Orientales. Après neuf mandats, Jean-Marie Aris se retire et son fils ne prendra pas le relais, selon le journal Ouest-France.

Les cadets

Hugo Biolley, devenu en 2020 à 18 ans le plus jeune maire de France, veut rempiler pour un deuxième mandat dans son village ardéchois de Vinzieux. «Je pense que j'ai montré que l'âge n'a pas vraiment d'importance dans notre capacité à faire et à monter des projets», a-t-il dit récemment à France 3.

Pendant six ans, il a conjugué ses fonctions d'édile avec sa vie d'étudiant à Sciences Po Grenoble, et compte désormais trouver un travail. Dans une petite commune, le salaire de maire ne suffit pas. Peut-être poursuivra-t-il son chemin en politique ? Il roule pour Place Publique, le parti de Raphaël Glucksmann.

D'autres candidats tout juste sortis de l'adolescence ambitionnent de lui prendre le titre de plus jeune maire. Comme Quentin Calbris, 18 ans, qui se présente à Giberville (Calvados).

Les aînés

A l'autre bout du spectre, Yves Bahu, brigue un douzième mandat malgré ses 93 ans. Il est l'indéboulonnable maire de Priez (Aisne) depuis 1959, l'aube de la Ve république. Entre-temps, la France a connu huit présidents et une trentaine de Premier ministres.

Dans sa mairie aussi, les choses ont changé. «Dans le temps, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait rien. Tout était écrit sur le papier», a-t-il raconté à France 3.

Yves Bahu est le plus ancien maire de France, mais pas le plus âgé: le record revient à son collègue Guy Delattre, 94 ans. Edile de Gorges, dans la Somme, il se présente pour un dixième mandat.

Les absents

Dans certaines communes, les candidats mènent une bataille féroce pour devenir maire. Dans d'autres, c'est pour trouver un candidat qu'il faut batailler.

Etchebar, dans les Pyrénées-Atlantiques, Pailloles, dans le Lot-et-Garonne, Villamée, en Ille-et-Vilaine... Quelques exemples tirés de la liste des petites communes qui, aux dernières nouvelles, sont orphelines.

Certains des maires sortants tentent de se trouver un successeur, par exemple en envoyant des courriers au ton presque désespéré aux habitants.

Si personne ne se lance, le préfet doit nommer une délégation spéciale pour organiser une nouvelle élection partielle. Il reste toutefois un peu de temps pour qu'une liste se matérialise. Les candidatures seront clôturées le 26 février.

Noble à Sin-le-Noble

Le candidat Gilbert Barthassarady n'a pas d'étiquette, mais il a un titre de noblesse.

L'ancien conseiller bancaire se présente à Sin-le-Noble, dans le Nord, et se revendique prince en Inde, pays dont sa famille est originaire. «Un titre symbolique», a-t-il dit à France 3.

Ce candidat singulier a aussi une petite expérience d'acteur. Sur son compte Instagram aux plus de 800.000 abonnés, il poste des extraits d'une série générée par intelligence artificielle dans laquelle il joue.

Renommer Toulouse

Toulouse? Non, Tolosa. C'est ainsi que le candidat Pierre Pezzin, ancien de la banque Barclays, veut renommer la ville rose s'il était élu.

«C'est notre nom d'origine, celui de la capitale des Celtes, des Wisigoths, des Romains, du Moyen-âge, celui qui résonne à travers 2000 ans d'Histoire», fait-il valoir sur le site internet de sa liste citoyenne. L'homme aime les mesures chocs. Il propose aussi de supprimer les parcmètres, coupables de provoquer «un état de stress» aux conducteurs.