Carnet Noir Un prix Nobel s’éteint, la physique pleure l’une de ses plus éminentes figures

Basile Mermoud

18.10.2025

Chen Ning Yang, lauréat du prix Nobel de physique en 1957, est décédé samedi à Pékin à l'âge de 103 ans, ont annoncé les médias d'Etat chinois.

Il est également connu pour avoir développé, au début des années 1950 avec le physicien américain Robert Mills la théorie de Yang-Mills, qui décrit comment certaines particules échangent des forces pour interagir entre elles.
Il est également connu pour avoir développé, au début des années 1950 avec le physicien américain Robert Mills la théorie de Yang-Mills, qui décrit comment certaines particules échangent des forces pour interagir entre elles.
imago/Xinhua

Agence France-Presse

18.10.2025, 10:19

Son décès a été attribué à une «maladie», selon la chaîne de télévision d'Etat CCTV, qui n'a pas donné plus de détails. Né à Hefei, dans la province d'Anhui, dans l'est de la Chine, Yang s'est installé aux Etats-Unis dans les années 1940 pour poursuivre ses études supérieures, avant d'occuper divers postes de professeur d'université. Il aurait acquis la nationalité américaine, avant d'y renoncer en 2015.

«Ce sera désastreux». L’un des lauréats du Nobel de physique houspille Donald Trump

«Ce sera désastreux»L’un des lauréats du Nobel de physique houspille Donald Trump

Chen Ning Yang a reçu le Prix Nobel de physique en 1957, avec le sino-américain Tsung-Dao Lee, pour avoir démontré que la loi de conservation de la parité est violée dans certaines interactions nucléaires, bouleversant les fondements de la physique moderne.

Il est également connu pour avoir développé, au début des années 1950 avec le physicien américain Robert Mills la théorie de Yang-Mills, qui décrit comment certaines particules échangent des forces pour interagir entre elles.

Exoplanète. Il y a 30 ans, deux chercheurs genevois bouleversaient l’astronomie

ExoplanèteIl y a 30 ans, deux chercheurs genevois bouleversaient l’astronomie

A la fin de sa vie, Chen Ning Yang a également enseigné à la prestigieuse université Tsinghua de Pékin, où il a apporté «d'importantes contributions à la formation et au recrutement de talents et à la promotion des échanges universitaires internationaux», selon l'agence de presse officielle Chine nouvelle.

