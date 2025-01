Leonardo García Alarcón, directeur général et artistique de la Cité bleue de Genève, a été nommé «artiste de l'année» par le jury des International Classical Music Awards (ICMA). Ce chef d'orchestre, claveciniste et compositeur argentin recevra son prix lors d'une cérémonie qui aura lieu le 19 mars à la Tonhalle de Düsseldorf (D).

Ces récompenses comptent parmi les prix musicaux les plus réputés de la scène classique. Leonardo García Alarcón, fondateur de l'ensemble Cappella Mediterranea, est établi de longue date à Genève, une ville qu'il considère comme sa «deuxième maison». Il est aussi directeur artistique du Choeur de Chambre de Namur.

Cette nomination a été annoncée lundi par la Cité Bleue qui exprime sa fierté dans un communiqué. Cette salle de spectacle de 300 places créée par la Cité universitaire avait rouvert ses portes au début 2024 après plus de deux ans de travaux de rénovation. Elle propose des concerts, du théâtre musical, des opéras et des créations mêlant musique et danse.