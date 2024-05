Trump passe actuellement beaucoup de temps au tribunal de New York. Il souhaite retarder autant que possible d'autres procédures à son encontre. Il devrait se réjouir de la dernière décision prise dans une autre affaire.

Le procès de l'ancien président américain Donald Trump dans l'affaire de l'emport de documents gouvernementaux secrets devrait débuter plus tard que prévu jusqu'à présent. dpa

Le début officiel du procès de l'ancien président américain Donald Trump dans l'affaire de la rétention de documents gouvernementaux secrets a été reporté sine die. Le début du procès, prévu jusqu'à présent le 20 mai, est annulé, a annoncé mardi dans une lettre la juge en charge du dossier, Aileen Cannon.

La raison en est que des questions juridiques restent en suspens. Il est donc considéré comme improbable que le procès débute avant les élections présidentielles de novembre. Cette décision est un succès pour le républicain, car celui-ci tente de retarder au maximum le début d'un éventuel procès.

L'homme de 77 ans souhaite revenir à la Maison Blanche après les élections présidentielles. Actuellement, Trump doit également répondre devant un tribunal de New York dans le cadre du paiement d'argent pour le silence à une actrice porno.

C'est pourquoi il passe régulièrement de nombreuses heures dans la salle d'audience. Mais ce procès n'est pas le seul problème juridique de Trump.

On lui reproche entre autres d'entraver l'enquête

L'année dernière, Trump avait été mis en cause au niveau fédéral dans l'affaire des documents. Il lui est reproché dans cette affaire d'avoir conservé, en violation de la loi, des informations très sensibles datant de sa présidence (2017 à 2021). En août 2022, la police fédérale (FBI) avait perquisitionné la villa de Trump en Floride et saisi plusieurs séries de documents classés top secret.

Tous les procès de Donald Trump Donald Trump se défend devant le tribunal de New-York pour une affaire de falsification de documents. Ce n'est pas la première fois qu'il a à faire à la justice. Coup d'oeil sur tous les procès ayant visé l'ex-président américain. 25.04.2024

Trump est également accusé d'avoir conspiré pour entraver l'enquête : Il aurait ainsi tenté, avec l'aide de collaborateurs, de faire disparaître du matériel des caméras de surveillance et de faire disparaître des caisses de documents.

Lors de la présentation de l'acte d'accusation à Miami l'année dernière, Trump a plaidé «non coupable». Ses avocats tentent encore d'éviter le procès. Ils invoquent entre autres l'immunité présidentielle de Trump. Ils argumentent que la conservation des documents en tant que dossiers personnels était un acte officiel du président. «Le président Trump a droit à l'immunité pour cet acte officiel, et cela doit également inclure l'immunité contre des poursuites pénales», écrivent-ils dans une requête correspondante.

Juge nommée pendant le mandat de Trump

La juge Cannon, en charge de l'affaire des documents, a été nommée par Trump. Les critiques lui reprochent de faire traîner la procédure et de traiter les demandes au ralenti. Pour justifier le report du début du procès, Cannon a écrit qu'il serait "irréfléchi" de fixer une date d'audience à l'heure actuelle.

Il y a trop de questions juridiques en suspens qui doivent encore être clarifiées. Il faudrait des préparatifs appropriés et du temps pour les traiter de manière complète et équitable afin de pouvoir soumettre cette affaire à un jury.

Au total, Trump est confronté à quatre procédures pénales à son encontre en cette année électorale: outre le procès dans l'affaire des documents et l'affaire de l'argent du silence à New York, il y a également un procès pour fraude électorale au niveau fédéral et un autre dans l'État de Géorgie.

La Cour suprême s'occupe également de Trump

Les avocats de Trump invoquent également l'immunité présidentielle dans la procédure de fraude électorale au niveau fédéral et tentent ainsi de stopper la procédure. La Cour suprême des Etats-Unis a accepté l'appel de Trump dans cette affaire et se penche actuellement sur la question centrale de son immunité contre les poursuites judiciaires. Une décision est attendue dans quelques semaines. Celle-ci devrait également avoir une influence sur la plupart des autres procédures pénales engagées contre Trump.

Trump, qui souhaite redevenir président, qualifie régulièrement les enquêtes le concernant de «chasse aux sorcières politique» et se présente comme une victime de la justice. Lors des élections présidentielles de novembre, tout indique que la course entre lui et le président démocrate sortant Joe Biden va connaître un nouveau rebondissement. Jusqu'à présent, les enquêtes menées contre lui n'ont pas porté préjudice à Trump dans les sondages. Cela pourrait changer si le républicain était condamné par un jury avant les élections. C'est pourquoi il tente de retarder autant que possible les différentes procédures à son encontre en usant de subterfuges juridiques.

