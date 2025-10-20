Un procès hors normes s’ouvre à La Chaux-de-Fonds !

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Abus de confiance Un procès hors normes s’ouvre à La Chaux-de-Fonds !

ATS

20.10.2025 - 07:36

L’ancien chef de la bande organisée Jamahat et quatre autres prévenus, dont sa femme et sa maîtresse sont jugés depuis lundi par le Tribunal criminel à La Chaux-de-Fonds. Le ressortissant tchétchène est notamment accusé de gros trafics de stupéfiants, d'avoir commandité le cambriolage en 2022 du Contrôle officiel suisse des chronomètres et de recel par métier. La marque Patek Philippe fait partie des sept plaignants.

Arrêté par la police, le ressortissant tchétchène est notamment accusé de gros trafics de stupéfiants (image d’illustration).
Arrêté par la police, le ressortissant tchétchène est notamment accusé de gros trafics de stupéfiants (image d’illustration).
ats

Keystone-SDA

20.10.2025, 07:36

Les chefs d’accusation comportent aussi l'escroquerie, la gestion déloyale, le blanchiment d'argent et l’infraction à la loi sur les armes. Une Kalachnikov de type AK-47 a été acquise et possédée sans autorisation, selon l'acte d'accusation.

Le principal prévenu, âgé de 37 ans, s'était fait connaître avec la bande organisée Jamahat, qui avait fait preuve de violence pour détenir le monopole du trafic de marijuana entre 2008 et 2012 dans les Montagnes neuchâteloises. Le trentenaire avait écopé en 2013 de cinq ans de prison ferme.

Pour des faits commis entre 2020 et 2022, il est cette fois accusé d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants. Il aurait notamment produit de façon indoor entre 40 et 50 kilos de marijuana, acquis et revendu des centaines de kilos de marijuana ou de haschisch. Le prévenu a aussi acquis et revendu 50 kilos de cocaïne pour un bénéfice d'au moins 750'000 francs pour cette dernière drogue.

Neuchâtel. Grosse opération policière: neuf personnes arrêtées

NeuchâtelGrosse opération policière: neuf personnes arrêtées

Montres de luxe

Le trentenaire est aussi accusé d'être le commanditaire du cambriolage en septembre 2022 du Contrôle officiel suisse des chronomètres (Cosc) au Locle. Son équipe de guetteurs, chauffeur et exécutants a dérobé 861 mouvements de montres pour un total de 413'600 francs, selon l'acte d'accusation.

Le prévenu est également accusé de recel par métier pour avoir notamment acquis 80 cadrans de montre Patek Philippe, ainsi que dix glaces de montre de la même marque, en sachant que ces objets étaient de provenance délictueuse. Le prévenu aurait aussi acquis un nombre indéterminé de lunettes de montre ou de rehaut-cadrans des marques Rolex et Omega.

L'acte d'accusation relève aussi un abus de confiance pour 27 montres et une boucle de bracelet des marques Hublot, Zenith, Omega et Breitling. Il s'est approprié les objets confiés en s'enrichissant illégitimement pour un total de 454'000 francs.

Une entreprise, enregistrée au nom de son épouse, aurait servi essentiellement à du blanchiment d'argent, selon l'acte d'accusation. Sa femme, originaire du Portugal, est aussi accusée de gestion déloyale, d'escroquerie et de faux dans les titres. Sa maîtresse est prévenue de complicité grave à la loi sur les stupéfiants, de recel, de blanchiment d'argent et d'avoir conservé la Kalachnikov à son domicile.

Le 4e prévenu, originaire de Géorgie, est accusé d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants, d'escroquerie et d'infraction à la loi sur les armes. Le 5e complice est jugé pour infraction grave à la loi sur les stupéfiants et falsification de marchandises.

Les plus lus

Un grave accident a eu lieu à l’aéroport de Hong Kong !
Donald Trump brandit de nouvelles menaces !
Un éclair de Mbappé pour sortir le Real de l’ennui à Getafe
Les agissements de la Poste suscitent le débat
La police vaudoise visée ? Une oeuvre controversée fait polémique à Lausanne
Un procès hors normes s’ouvre à La Chaux-de-Fonds !