FR

«Irrégularités» Un proche de Donald Trump déclenche une vaste enquête du FBI

ATS

11.2.2026 - 08:04

La récente perquisition par le FBI dans un centre électoral de Géorgie (sud-est) résulte d'un signalement venu d'un conseiller de Donald Trump, qui avait accompagné ses efforts infructueux pour renverser les résultats de l'élection présidentielle de 2020, selon un mandat de perquisition rendu public mardi.

Kurt Olsen faisait partie de l'équipe juridique de Donald Trump.
Kurt Olsen faisait partie de l'équipe juridique de Donald Trump.
IMAGO/USA TODAY Network

Keystone-SDA

11.02.2026, 08:04

A la fin du mois dernier, la police fédérale a emporté 700 caisses de bulletins de vote et autres documents électoraux du centre des élections de Fulton, à Atlanta, la capitale de l'Etat, sans permettre aux autorités locales d'en faire des copies. Un juge nommé par Donald Trump a ordonné mardi que le mandat de perquisition autorisant cette opération soit rendu public.

Selon ce document, le FBI enquête sur des soupçons d'"irrégularités électorales» au cours du scrutin présidentiel de 2020 et cherche à déterminer «si certaines de ces irrégularités étaient des actes intentionnels enfreignant la loi pénale fédérale».

«L'enquête pénale du FBI a été ouverte à la suite d'un signalement de Kurt Olsen, directeur de la sécurité et de l'intégrité des élections, nommé par la présidence», est-il encore écrit dans le document, qui s'appuie sur un certain nombre d'allégations déjà connues et infondées.

Kurt Olsen faisait partie de l'équipe juridique de Donald Trump à l'origine de dizaines de procédures en justice pour contester les résultats de l'élection de 2020, qui ont été rejetées par les tribunaux à travers le pays.

Polémique. Trump attaque le système électoral avec une ardeur renouvelée !

PolémiqueTrump attaque le système électoral avec une ardeur renouvelée !

Ingérence électorale

Quelques jours après l'opération du FBI, les autorités du comté ont déposé un recours en justice pour «obtenir la restitution de tous les documents confisqués», son président Robb Pitts affirmant qu'il était ciblé parce que lui avait «tenu tête au grand mensonge de Donald Trump» en 2020.

Donald Trump a été inculpé en 2023 par la justice fédérale et celle de l'Etat de Géorgie pour tentatives illégales d'inverser les résultats de l'élection présidentielle de 2020 remportée par son concurrent démocrate Joe Biden.

Ces poursuites pour ingérence électorale reposaient notamment sur un appel téléphonique de janvier 2021 dans lequel le président sortant demandait à un haut responsable local de «trouver» les quelque 12'000 bulletins de vote qui lui manquaient pour remporter les 16 grands électeurs de Géorgie.

Elles ont été abandonnées après sa nouvelle élection en 2024, mais Donald Trump a réitéré récemment sa volonté de se venger des responsables qui les ont instruites.

Aux Etats-Unis, les opérations électorales sont gérées par les Etats, et non par le gouvernement fédéral. Mais Donald Trump, confronté à la perspective d'une défaite de son parti républicain aux élections législatives de mi-mandat en novembre, a suggéré dernièrement une «nationalisation du vote» par les autorités fédérales.

«Comportement séditieux». La justice joue un mauvais tour à Donald Trump

«Comportement séditieux»La justice joue un mauvais tour à Donald Trump

