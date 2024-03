Un prof de l'Université de Berne insulte un étudiant pro-palestinien

La semaine dernière, un professeur de l'Université de Berne a perdu patience et s'en est pris à un étudiant pro-palestinien. La vidéo de l'incident montre un échange houleux où l'enseignant hausse le ton et profère des insultes envers l'étudiant. L'Université dénonce un «comportement irresponsable».

L'Université de Berne a condamné le comportement de son employé. KEYSTONE

blue News Marc Schaller

L'incident s'est déroulé la semaine dernière dans les couloirs de l'université. L'étudiant en droit, membre du Funke, la section suisse de la Tendance marxiste internationale, «voulait attirer l'attention sur le génocide à Gaza en brandissant un drapeau palestinien», comme le précise la légende de la vidéo diffusée sur Instagram. Une action non autorisée qui a provoqué la colère d'Axel Franzen, directeur adjoint du département des sciences sociales.

Sur la vidéo, on voit le professeur sommer l'étudiant de quitter les lieux et de montrer sa carte d'identité. Ce dernier refuse et l'altercation monte d'un cran. «Est-ce que je dois devenir violent pour que vous sortiez?», s’exclame Axel Franzen. Il tente ensuite de filmer l'étudiant, qui cache son visage derrière une pancarte. «Montre ton visage, espèce de lâche», lui hurle-t-il. La tension atteint son paroxysme lorsque le professeur le pousse physiquement.

Contacté par 20 Minutes, l'Université de Berne «se désolidarise formellement de ce comportement» et juge que le professeur «n'a pas été à la hauteur de son rôle», montrant un «comportement irresponsable». L'incident fera l'objet d'une enquête et des mesures pourraient être prises à l'encontre d'Axel Franzen.