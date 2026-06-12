  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Indignation générale Un projet lié à la famille Trump continue d’embraser l’Albanie

ATS

12.6.2026 - 07:31

Des milliers de manifestants ont à nouveau défilé jeudi dans les rues de Tirana, la capitale albanaise, lors d'une nouvelle protestation contre un projet de complexe hôtelier lié à la famille Trump.

Le projet est porté par Ivanka Trump, fille du président américain Donald Trump, et son époux, Jared Kushner.
Le projet est porté par Ivanka Trump, fille du président américain Donald Trump, et son époux, Jared Kushner.
ats

Keystone-SDA

12.06.2026, 07:31

12.06.2026, 07:53

Depuis plus d'une semaine, des manifestations quotidiennes ont lieu à Tirana contre ce projet porté par Ivanka Trump, fille du président américain Donald Trump, et son époux, Jared Kushner.

Les manifestants affirment que ce complexe hôtelier de luxe, dont le coût est estimé à 4,6 milliards de dollars et qui devrait être construit dans une zone protégée de la côte adriatique du pays, représente un risque pour l'environnement et pour une lagune voisine essentielle à la migration des oiseaux. Les promoteurs espèrent également transformer l'île inhabitée de Sazan – autrefois une base militaire communiste secrète – en une destination touristique prestigieuse.

Jeudi soir, comme lors des rassemblements précédents, la foule a marché jusqu'au siège du gouvernement, sur le boulevard principal de Tirana.

L'Albanie est «vraiment en colère». La contestation contre la famille Trump prend une ampleur nationale

L'Albanie est «vraiment en colère»La contestation contre la famille Trump prend une ampleur nationale

Albanie «pas à vendre»

Les manifestants brandissaient des pancartes proclamant «L'Albanie n'est pas à vendre» et exigeant la démission du premier ministre Edi Rama. «Nous ne voulons pas de ce type d'investissement car il pourrait nuire à notre environnement et transformer cet endroit à jamais», a dit à l'AFP Teftalia Papa, étudiante en journalisme, depuis le boulevard bondé.

Pour Fadel Dia, un manifestant qui dirige une entreprise informatique, «le projet de Zvernec va détruire notre nature». «Il sera construit sur un terrain protégé, dans une réserve naturelle, ce qui nuira à l'attrait touristique de notre pays», a estimé le jeune homme drapé dans un drapeau albanais rouge et noir.

Les troubles ont éclaté lors d'une manifestation à Zvernec fin mai, après que des ouvriers ont installé des barbelés pour boucler une partie de la réserve naturelle réservée au projet.

Des vidéos de bulldozers sur la plage et d'affrontements violents avec des agents de sécurité privés se sont propagées en ligne, provoquant l'indignation générale.

«On m'a promis le paradis». En Albanie, l'«enfer» des victimes de prostitution

«On m'a promis le paradis»En Albanie, l'«enfer» des victimes de prostitution

Corruption

Beaucoup expriment leur frustration face à la corruption qui sévit dans ce pays des Balkans et exigent la démission de M. Rama après près de 13 ans au pouvoir.

«Les gens en ont assez», a fait valoir Ervin Goci, participant au rassemblement et professeur d'université. «Il faut se débarrasser de toute cette classe politique».

L'Albanie a déjà reçu des avertissements de Bruxelles, qui craint que ce projet ne ralentisse le processus d'adhésion du pays à l'Union européenne. Le premier ministre socialiste a minimisé les inquiétudes des manifestants, insistant sur le fait que le projet n'avait pas été approuvé.

Archive sur Donald Trump

Trump hué au Madison Square Garden avant le match 3 de la finale NBA

Trump hué au Madison Square Garden avant le match 3 de la finale NBA

Donald Trump a été bruyamment hué lundi par le public du Madison Square Garden de New York avant un match de la finale NBA, une réaction qu'il a interprétée comme positive.

09.06.2026

Les plus lus

Le mpox gagne du terrain en Suisse romande et change de visage
17 ans de bataille pour 16'000.-- : un agriculteur fait plier la Confédération
Taylor Swift intègre le panthéon des auteurs-compositeurs
Mondial 2026 : le sélectionneur norvégien pique Donald Trump
«Nous sommes prisonniers de l’époque dans laquelle nous vivons»
Enquête sur une inscription anti-Trump au National Mall