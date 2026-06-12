Des milliers de manifestants ont à nouveau défilé jeudi dans les rues de Tirana, la capitale albanaise, lors d'une nouvelle protestation contre un projet de complexe hôtelier lié à la famille Trump.

Le projet est porté par Ivanka Trump, fille du président américain Donald Trump, et son époux, Jared Kushner. ats

Keystone-SDA ATS

Depuis plus d'une semaine, des manifestations quotidiennes ont lieu à Tirana contre ce projet porté par Ivanka Trump, fille du président américain Donald Trump, et son époux, Jared Kushner.

Les manifestants affirment que ce complexe hôtelier de luxe, dont le coût est estimé à 4,6 milliards de dollars et qui devrait être construit dans une zone protégée de la côte adriatique du pays, représente un risque pour l'environnement et pour une lagune voisine essentielle à la migration des oiseaux. Les promoteurs espèrent également transformer l'île inhabitée de Sazan – autrefois une base militaire communiste secrète – en une destination touristique prestigieuse.

Jeudi soir, comme lors des rassemblements précédents, la foule a marché jusqu'au siège du gouvernement, sur le boulevard principal de Tirana.

Albanie «pas à vendre»

Les manifestants brandissaient des pancartes proclamant «L'Albanie n'est pas à vendre» et exigeant la démission du premier ministre Edi Rama. «Nous ne voulons pas de ce type d'investissement car il pourrait nuire à notre environnement et transformer cet endroit à jamais», a dit à l'AFP Teftalia Papa, étudiante en journalisme, depuis le boulevard bondé.

Pour Fadel Dia, un manifestant qui dirige une entreprise informatique, «le projet de Zvernec va détruire notre nature». «Il sera construit sur un terrain protégé, dans une réserve naturelle, ce qui nuira à l'attrait touristique de notre pays», a estimé le jeune homme drapé dans un drapeau albanais rouge et noir.

Les troubles ont éclaté lors d'une manifestation à Zvernec fin mai, après que des ouvriers ont installé des barbelés pour boucler une partie de la réserve naturelle réservée au projet.

Des vidéos de bulldozers sur la plage et d'affrontements violents avec des agents de sécurité privés se sont propagées en ligne, provoquant l'indignation générale.

Corruption

Beaucoup expriment leur frustration face à la corruption qui sévit dans ce pays des Balkans et exigent la démission de M. Rama après près de 13 ans au pouvoir.

«Les gens en ont assez», a fait valoir Ervin Goci, participant au rassemblement et professeur d'université. «Il faut se débarrasser de toute cette classe politique».

L'Albanie a déjà reçu des avertissements de Bruxelles, qui craint que ce projet ne ralentisse le processus d'adhésion du pays à l'Union européenne. Le premier ministre socialiste a minimisé les inquiétudes des manifestants, insistant sur le fait que le projet n'avait pas été approuvé.

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