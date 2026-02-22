Un séisme de magnitude 7,1 a frappé lundi au large de l'État malaisien de Sabah, sur l'île de Bornéo, a indiqué l'institut d'études géologiques américain (USGS).

Le séisme s’est produit au large de Bornéo, en Indonésie (l’étoile indique son épicentre). USGS

Agence France-Presse Basile Mermoud

L'épicentre du séisme est situé à moins de 100 kilomètres au nord-est de Kota Kinabalu, la capitale côtière de l'État, à une profondeur de 619,8 kilomètres, a précisé l'USGS. Le séisme s'est produit lundi à 12H57 (16H57 GMT dimanche).