Vaud: un python royal découvert dans les rues de Villeneuve

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Il a commencé à bouger» Vaud: un python royal découvert dans les rues de Villeneuve

ATS

23.8.2025 - 10:01

En revenant chez elle après une balade, le soir, en compagnie de son mari, une habitante de Villeneuve a eu la surprise de tomber, il y a une semaine, sur un python royal. Le reptile avait pris ses quartiers sur le palier d'une porte.

Un python royal de 85 centimètres a été découvert dans les rues de Villeneuve par une habitante. La capture de ce genre de spécimen reste encore l'exception pour les services spécialisés (photo d'illustration).
Un python royal de 85 centimètres a été découvert dans les rues de Villeneuve par une habitante. La capture de ce genre de spécimen reste encore l'exception pour les services spécialisés (photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

23.08.2025, 10:01

23.08.2025, 10:16

L'information, révélée samedi par 24 heures, a été confirmée par le major Yves Dubuis, commandant du SDIS (Service de défense incendie et de secours) du Haut-Lac. Alertés par l'habitante de Villeneuve, les pompiers ont capturé le serpent. Les hommes du SDIS ont suivi une formation pour mener ce type d'intervention.

Cependant, jamais encore le SDIS a eu affaire à un python. Il y a eu la capture d'un iguane une fois, se souvient le major Dubuis. Pour les serpents, les interventions concernent des couleuvres ou des vipères. La récupération de NAC (nouveaux animaux de compagnie) demeure encore l'exception.

La femme qui a découvert le python a été interrogée par 24 heures. Elle a déclaré avoir aperçu une «chose, qui était presque jaune fluo, au bas d’une porte juste à côté» de son immeuble. Elle a pensé «qu’un enfant avait dû oublier un serpent en plastique». Mais quand elle s'est approchée, la forme «a commencé à bouger».

Les plus lus

Un décès sur le plateau de «Emily in Paris» interrompt le tournage
«Systématiquement du mauvais côté de l'Histoire» : Lisa Mazzone tacle le Conseil fédéral
Trump et Poutine: un malentendu qui pourrait coûter cher au Kremlin
Vaud: un python royal découvert dans les rues de Villeneuve
Annulations à répétition : Corsica Ferries déçoit ses clients
«Je garde la Coupe du monde? » – Trump fait son show à la Maison-Blanche