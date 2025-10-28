Un réchaud à fondue serait à l'origine de l'incendie qui a ravagé le restaurant Botta à Glacier 3000 aux Diablerets (VD) en 2022. Celle qui était alors responsable de la restauration doit répondre d'incendie par négligence.

Un réchaud à fondue serait à l'origine de l'incendie qui a ravagé le restaurant Botta à Glacier 3000 aux Diablerets (VD) en 2022. Celle qui était alors responsable de la restauration doit répondre d'incendie par négligence. (Photo d'illustration). sda

Keystone-SDA ATS

Cette quadragénaire, présumée innocente, est convoquée le 10 novembre par le Tribunal de l'Est vaudois à Vevey. C'est dans son acte d'accusation, révélé mardi par 24 heures et Le Temps, que figurent les causes de l'incendie.

Les investigations, menées par l'Ecole des sciences criminelles (ESC) de l'Université de Lausanne, concluent que l'empilage d'un réchaud à fondue encore allumé est à l'origine du sinistre.

«Le réservoir en plastique du réchaud situé sur le réchaud non éteint s'est enflammé, puis le feu s'est propagé aux réchauds et aux matériaux combustibles situés à proximité», écrit le Ministère public dans son acte d'accusation.

Il ajoute que le mode d'emploi des réchauds comportait justement une mise en garde illustrée intimant de ne jamais les empiler et la mention «Attention, danger d'incendie à cause du réservoir en matière synthétique.»

Négligence

Le membre du personnel qui a rangé ce réchaud non éteint n'est pas inquiété par la justice. Celui-ci était «non informé ni formé» sur la façon de manipuler ces appareils.

En revanche, le Ministère public accuse la responsable de la restauration. Alors en charge de la gestion opérationnelle et du personnel du restaurant, elle ne se serait «pas préoccupée du sort de ces nouveaux appareils», livrés quelques semaines plus tôt. Elle n'a ainsi «ni pris connaissance, ni n'a chargé un subordonné de prendre connaissance» des instructions d'utilisation des nouveaux réchauds.

Le procureur en charge du dossier estime qu'elle a «fait fi de ses devoirs de prudence en matière de surveillance, d'instruction ou de délégation des tâches qui lui incombaient.» Et de conclure qu'elle pourrait ainsi s'être rendue coupable d'incendie par négligence.

Contacté par 24 heures et Le Temps, son avocat n'avait pas encore répondu à ce stade. Son procès est agendé les 10 et 11 novembre à Vevey.

Nouveau restaurant

Situé à l'arrivée du téléphérique de Glacier 3000, le restaurant Botta a été largement détruit durant la nuit du 18 au 19 septembre 2022. Le self-service du 3e étage, le restaurant du 4e étage et la machinerie des ascenseurs avaient été totalement ravagés par les flammes.

Le téléphérique était resté intact. A noter aussi qu'aucun employé ne se trouvait sur place au moment de l'incendie.

Un nouveau restaurant a été inauguré en novembre 2024, imaginé par le célèbre architecte tessinois Mario Botta. Si l'aspect extérieur du bâtiment est resté quasiment identique, l'intérieur a été repensé. Le coût total de la reconstruction s'est élevé à 30 millions de francs.