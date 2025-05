Un rêve s'est réalisé pour JJ, le gagnant de l'ESC

Dans ses rêves les plus fous, le chanteur JJ ne s'est jamais attendu à remporter le 69e Concours Eurovision de la chanson (ESC) et la Suissesse Zoë Më s'est montrée heureuse de recevoir autant de points du jury. La SSR tire un bilan positif de l'évènement à Bâle.

JJ ne s'attendait pas à gagner l'Eurovision (archives). sda

Keystone-SDA ATS

Peu après avoir reçu le trophée de verre, le contre-ténor JJ était encore incrédule. C'est tout simplement absolument fou, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Bâle, après la fin de la finale du 69e Concours Eurovision de la chanson (ESC).

«Même dans mes rêves les plus fous, je ne m'attendais pas à ce que cela se produise vraiment», a déclaré JJ, alias Johannes Pietsch. Même s'il était parti favori juste après la Suède, cela ne voulait rien dire. «Ne faites pas confiance aux bookmakers», a-t-il ajouté. L'exemple de la Suède montre que les bureaux de paris n'ont pas forcément raison. Le pays scandinave était le favori numéro un avec KAJ et la chanson «Bara Bada Bastu» selon les bookmakers. Finalement, la Suède s'est classée 4e.

Zoë Më heureuse des points du jury

Alors que JJ s'est plus ou moins maintenu en tête lors de l'annonce des points, il en a été autrement pour la Suissesse Zoë Më: lors du vote du jury, la chanteuse était par moments en tête avec sa contribution «Voyage» et s'est même retrouvée à la deuxième place après celle-ci. Elle a toutefois échoué dans les faveurs du public avec zéro point et s'est finalement retrouvée à la dixième place avec 214 points.

«L'accent devrait être mis sur le fait que j'ai été deuxième auprès du jury», a déclaré la Fribourgeoise de retour à l'hôtel après la finale de l'ESC. «Cela signifie que la chanson a été remarquée en tant que composition et moi en tant que chanteuse avec ma voix et la mise en scène». La deuxième place au classement du jury signifie tout pour elle. Elle se réjouit de cette appréciation et dit «s'endormir toute heureuse»

Elle est aussi très satisfaite de sa prestation en finale. Elle n'a pas été nerveuse et s'est réjouie de sa performance. Après sa prestation, d'autres artistes de l'ESC sont venus la voir pour lui dire qu'elle était leur gagnante personnelle.

Elle s'est réjouie pour son adversaire et collègue autrichien JJ: «Je suis méga fière de JJ. Sa victoire est complètement méritée».

La SSR tire un bilan positif

La Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) a enregistré plus d'un demi-million de téléspectateurs lors de la première et de la deuxième demi-finale, mardi et jeudi derniers, comme elle l'a annoncé dimanche matin. La SSR attend les chiffres d'audience de la finale de samedi pour lundi.

L'ensemble de l'événement a été «extrêmement positif», selon les producteurs de la SSR, cités dans le communiqué. Bâle a brillé et suscité l'enthousiasme, contaminant ainsi toute l'Europe. Le chef de projet de l'événement géant a également tiré un bilan positif lors d'une interview à la radio SRF dimanche matin. Environ un demi-million de fans de l'ESC ont visité Bâle la semaine dernière.