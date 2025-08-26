Pour mieux profiter de la vue, il coupe les barbelés d'un alpage!

Sur l'alpage d'Obersihl dans le canton de Schwyz, un randonneur a coupé une clôture en fil de fer barbelé apparemment pour profiter de la vue. Pour les bovins du pâturage, l'issue aurait pu être fatale.

Un randonneur a coupé la clôture en fil de fer barbelé de l'alpage. (image symbolique) KEYSTONE

Sven Ziegler

Un incident sur l'alpage d'Obersihl fait secouer la tête des exploitants: un randonneur a coupé le fil de fer barbelé qui devait protéger les bovins d'un précipice. Josef Schelbert a attiré l'attention sur ce fait dans une lettre de lecteur, comme le rapporte le «Bote der Urschweiz».

Le fils de l'agriculteur qui s'occupe des animaux a remarqué à temps le tronçon de clôture manquant. «Le fil de fer barbelé est placé là pour une bonne raison. Et ce, pour protéger nos bovins», explique Schelbert. A quelques mètres seulement derrière la clôture, le terrain descend en pente raide sur plusieurs centaines de mètres dans le Klöntal.

De l'humour malgré la colère contre le vandalisme

La raison pour laquelle le fil de fer a été enlevé n'est pas claire. Schelbert suppose que quelqu'un «n'a pas voulu se dégourdir les pieds» pour pouvoir franchir la clôture et profiter de la vue sans encombre. Heureusement, les animaux sont restés à l'écart du précipice.

Selon Schelbert, ce n'est pas le premier incident. Par le passé, des inconnus avaient déjà brûlé des piliers de clôture qu'ils avaient péniblement transportés jusqu'à l'alpage. Avec humour noir, il déclare: «Ils peuvent bien brûler les vieux poteaux, personne n'en a plus besoin. Il faudrait juste encore distinguer ceux qui ont l'air utilisés de ceux qui sont flambant neufs».

La Fédération suisse de tourisme pédestre appelle à la vigilance

Comme l'écrit encore le «Bote der Urschweiz», l'association Suisse Rando n'a guère eu connaissance de tels incidents jusqu'à présent. «Il arrive souvent que des randonneurs oublient de raccrocher le fil électrique. Mais nous n'avons pas connaissance de personnes qui endommagent intentionnellement les clôtures», explique Stefan Gwerder, responsable du bureau.

Tant les exploitants d'alpages que l'organisation de randonnée en appellent au bon sens des montagnards. «Chers randonneurs, veuillez laisser toutes les clôtures telles qu'elles sont. Celles-ci ne sont pas conçues comme des chicanes, mais pour protéger nos animaux et pour vous protéger vous-mêmes», a déclaré Schelbert au «Boten».