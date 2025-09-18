  1. Clients Privés
Chute mortelle Un randonneur décède au Gross Muttenhorn

ATS

18.9.2025 - 16:08

Un randonneur a fait une chute mortelle mercredi au Gross Muttenhorn, près d'Oberwald dans le Haut-Valais. La victime, un Suisse de 68 ans, était accompagnée d'un autre randonneur au moment de l'accident.

La police valaisanne annonce jeudi le décès d'un randonneur au Gross Muttenhorn près d'Oberwald (photo d'illustration).
La police valaisanne annonce jeudi le décès d'un randonneur au Gross Muttenhorn près d’Oberwald (photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

18.09.2025, 16:08

18.09.2025, 16:10

Parvenu à une altitude d'environ 2900 mètres, l'un d'eux a fait une chute pour des raisons encore inconnues, a indiqué jeudi la police valaisanne dans un communiqué. Les secours, dépêchés sur place en hélicoptère, n'ont pu que constater le décès de l'homme.

