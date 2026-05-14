Un randonneur de 35 ans a fait une chute mortelle sur l'Arvigrat à Kerns (OW). Porté disparu dans la nuit de mercredi à jeudi, son corps a été retrouvé le matin. La météo et le terrain difficile ont compliqué l'intervention des secours.

Les secours ont retrouvé le corps sans vie du disparu peu après 9h00, en contrebas de l'Arvigrat (image d’illustration). imago/imagebroker

Keystone-SDA ATS

Ce touriste, qui ne connaissait pas la région, ne revenant pas de son excursion, l'alerte a été donnée peu après 1h00 dans la nuit de mercredi à jeudi, a indiqué la police cantonale d'Obwald jeudi après-midi.

Une opération de recherche a été immédiatement lancée. Les secours ont retrouvé le corps sans vie du disparu peu après 9h00, en contrebas de l'Arvigrat.