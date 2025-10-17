Un randonneur de 79 ans a été retrouvé mort après une vaste opération de recherche menée vendredi après-midi, au-dessus de l'Alp Soll dans le massif de l'Alpstein. Selon les premières constatations, sa mort est due à un accident.

La recherche a mobilisé le secours alpin, deux maîtres-chiens, une équipe de drones de la police cantonale de St-Gall (photo prétexte). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

L'homme avait été signalé disparu vendredi matin à la police cantonale d'Appenzell Rhodes-Intérieures. D'après cette dernière, il était parti en randonnée mercredi.

La recherche a mobilisé le secours alpin, deux maîtres-chiens, une équipe de drones de la police cantonale de St-Gall, la localisation par téléphonie mobile, ainsi qu'un hélicoptère de la police cantonale de Zurich. Un chien de recherche spécialisé a également été engagé.