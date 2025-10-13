Un randonneur disparu retrouvé mort près de Samedan

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Grisons Un randonneur disparu retrouvé mort près de Samedan

ATS

13.10.2025 - 18:12

Le quinquagénaire porté disparu dimanche soir près de Samedan, dans les Grisons, a été retrouvé mort lundi matin à une altitude de 2200 mètres dans la région de Senda Alp Ota. Le randonneur âgé de 55 ans a été victime d'une chute mortelle.

Le nombre d'accidents de randonnée en montagne en Suisse a doublé entre 2009 et 2023 selon la SUVA (image d'illustration).
Le nombre d'accidents de randonnée en montagne en Suisse a doublé entre 2009 et 2023 selon la SUVA (image d'illustration).
sda

Keystone-SDA

13.10.2025, 18:12

L'homme était injoignable depuis dimanche vers 13h00. Sa disparition a été annoncée à 23h00 et la Rega a aussitôt effectué deux vols nocturnes, qui sont restés infructueux, a indiqué lundi la police cantonale dans un communiqué.

Parallèlement, une recherche d'urgence a été réalisée au moyen de la localisation de son téléphone portable. C'est sur cette base qu'un nouveau vol a permis de retrouver, tôt lundi matin, le randonneur disparu, a ajouté la police grisonne qui a ouvert une enquête, en collaboration avec le Ministère public cantonal, afin d'établir les circonstances exactes de l'accident.

Les plus lus

Convoquée au tribunal, Monica Belluci se retrouve au coeur d’un litige !
«On n'arrive pas à dormir» - Une bourgade de Moselle frappée par un drame
Donald Trump chahuté devant les députés israéliens
Un randonneur disparu retrouvé mort près de Samedan
Cet Autrichien bouleverse le marché suisse de la téléphonie mobile