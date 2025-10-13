Un randonneur disparu retrouvé mort près de Samedan

Le quinquagénaire porté disparu dimanche soir près de Samedan, dans les Grisons, a été retrouvé mort lundi matin à une altitude de 2200 mètres dans la région de Senda Alp Ota. Le randonneur âgé de 55 ans a été victime d'une chute mortelle.

Le nombre d'accidents de randonnée en montagne en Suisse a doublé entre 2009 et 2023 selon la SUVA (image d'illustration). sda

Keystone-SDA ATS

L'homme était injoignable depuis dimanche vers 13h00. Sa disparition a été annoncée à 23h00 et la Rega a aussitôt effectué deux vols nocturnes, qui sont restés infructueux, a indiqué lundi la police cantonale dans un communiqué.

Parallèlement, une recherche d'urgence a été réalisée au moyen de la localisation de son téléphone portable. C'est sur cette base qu'un nouveau vol a permis de retrouver, tôt lundi matin, le randonneur disparu, a ajouté la police grisonne qui a ouvert une enquête, en collaboration avec le Ministère public cantonal, afin d'établir les circonstances exactes de l'accident.