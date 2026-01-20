  1. Clients Privés
Secteur hors-piste Un randonneur à ski perd la vie au-dessus d'Ovronnaz

ATS

20.1.2026 - 15:32

Un Irlandais de 53 ans a perdu la vie, dans un secteur hors-piste, au-dessus d'Ovronnaz (VS). L'homme avait été pris dans une avalanche il y a une semaine le 13 janvier dernier. Il est décédé la nuit dernière.

L'avalanche mortelle s'est produite, au-dessus de la station d'Ovronnaz.
L'avalanche mortelle s'est produite, au-dessus de la station d'Ovronnaz.
ATS

Keystone-SDA

20.01.2026, 15:32

20.01.2026, 15:35

Trois randonneurs à ski avaient entrepris la descente de la face Est du Six Noir depuis le secteur du lieu-dit «Trou de Bougnonne». A une altitude d’environ 2360 mètres, peu avant 12h30, une avalanche s’est déclenchée et a emporté l’un d’eux, détaille la police cantonale valaisan dans un communiqué mardi.

Les deux accompagnants ont immédiatement alerté les secours et localisé la troisième personne ensevelie, à l’aide de leur détecteur de victime d’avalanche (DVA).

Les secours, engagés par l’Organisation cantonale valaisanne des secours (OCVS), sont intervenus avec deux hélicoptères d’Air-Glaciers. La victime, dégagée de la masse neigeuse et réanimée sur les lieux, a été héliportée à l’hôpital de Sion.

Durant la nuit de ce lundi à mardi, la victime est décédée des suites de ses blessures. Une instruction a été ouverte par le Ministère public du Bas-Valais.

Désastre naturel. Pas d'hommage cantonal 75 ans après l'avalanche d'Andermatt

Désastre naturelPas d'hommage cantonal 75 ans après l'avalanche d'Andermatt

