Nouveau rapport accablant Implosion du submersible Titan: «il devait être immédiatement retiré du service»

ATS

16.10.2025 - 06:56

Deux mois après les gardes-côtes américains, une agence du gouvernement des Etats-Unis accuse à son tour l'entreprise OceanGate d'être responsable de l'implosion du submersible Titan. La catastrophe avait coûté la vie à cinq personnes en 2023.

Le submersible Titan était endommagé avant sa plongée fatidique en 2023 (archives).
Le submersible Titan était endommagé avant sa plongée fatidique en 2023 (archives).
ATS

Keystone-SDA

16.10.2025, 06:56

16.10.2025, 07:02

«Nous avons constaté que le processus d'ingénierie d'OceanGate pour le Titan était inadéquat [...] et ne répondait pas aux exigences nécessaires en matière de résistance et de durabilité», a déclaré le conseil national de la sécurité des transports (NTSB) dans un rapport.

«OceanGate n'a pas correctement testé le Titan et ignorait donc la résistance et la durabilité réelles du réservoir sous pression, qui étaient probablement bien inférieures à leurs objectifs», a avancé l'agence.

Tragédie du submersible Titan: l'équipage savait qu'il allait mourir avant l'implosion

Tragédie du submersible Titan: l'équipage savait qu'il allait mourir avant l'implosion

L'analyse des données de surveillance réalisée par OceanGate était «erronée», a-t-elle ajouté. Donc, «la société ignorait que le Titan était endommagé et devait être immédiatement retiré du service» après une plongée précédente.

«Implosion catastrophique»

Le Titan, un petit submersible d'environ 6,5 mètres de long d'OceanGate, avait plongé le 18 juin 2023 pour aller observer l'épave du Titanic et devait refaire surface sept heures plus tard, mais le contact avait été perdu moins de deux heures après son départ.

Le submersible avait été détruit peu après sa plongée par une «implosion catastrophique», tuant les cinq passagers sur le coup, dont le scientifique français de 77 ans Paul-Henri Nargeolet, surnommé «M. Titanic», et le patron d'OceanGate, Stockton Rush, 61 ans. Des polémiques sur des négligences avaient surgi très vite après l'accident.

Les garde-côtes américains publient de nouvelles images de l'épave du submersible Titan

Les garde-côtes américains publient de nouvelles images de l'épave du submersible Titan

Les garde-côtes américains publient de nouvelles images montrant les débris du Titan, un submersible expérimental disparu lors d'une plongée vers l'épave du Titanic en juin 2023, gisant au fond de l'océan.

19.09.2024

Les gardes-côtes américains avaient ouvert une enquête et mené, en septembre 2024, une série d'audiences publiques avec une vingtaine de témoins, dont des anciens employés d'OceanGate.

Ils avaient révélé au début août 2025 un rapport d'enquête de 335 pages accusant l'entreprise de nombreux manquements en matière de conception et d'entretien.

OceanGate, qui faisait payer 250'000 dollars la place dans le submersible, a suspendu ses activités commerciales après le drame.

