Retrouvé fin saoul aux toilettes! Un drôle de cambrioleur fait des siennes dans un magasin d'alcool

ATS

3.12.2025 - 17:23

Un raton laveur est entré par effraction dans un magasin d'alcool de l'est des Etats-Unis pour finir ivre-mort dans les toilettes de l'établissement. Il a laissé derrière lui des bouteilles de bourbon brisées en pagaille.

Un raton laveur cambrioleur retrouvé saoul dans un magasin d'alcool - Gallery
Après quelques heures de sommeil réparateur "et sans aucun signe de blessure (à part peut-être une gueule de bois)", le raton laveur a été relâché dans la nature, écrit le refuge sur Facebook.

Après quelques heures de sommeil réparateur "et sans aucun signe de blessure (à part peut-être une gueule de bois)", le raton laveur a été relâché dans la nature, écrit le refuge sur Facebook.

Photo: ATS

Le refuge a été appelé sur les lieux samedi, un de ses membres découvrant que le "suspect" avait saccagé des étagères.

Le refuge a été appelé sur les lieux samedi, un de ses membres découvrant que le "suspect" avait saccagé des étagères.

Photo: ATS

Un raton laveur cambrioleur retrouvé saoul dans un magasin d'alcool - Gallery
Un raton laveur cambrioleur retrouvé saoul dans un magasin d'alcool - Gallery. Après quelques heures de sommeil réparateur "et sans aucun signe de blessure (à part peut-être une gueule de bois)", le raton laveur a été relâché dans la nature, écrit le refuge sur Facebook.

Après quelques heures de sommeil réparateur "et sans aucun signe de blessure (à part peut-être une gueule de bois)", le raton laveur a été relâché dans la nature, écrit le refuge sur Facebook.

Photo: ATS

Un raton laveur cambrioleur retrouvé saoul dans un magasin d'alcool - Gallery. Le refuge a été appelé sur les lieux samedi, un de ses membres découvrant que le "suspect" avait saccagé des étagères.

Le refuge a été appelé sur les lieux samedi, un de ses membres découvrant que le "suspect" avait saccagé des étagères.

Photo: ATS

Keystone-SDA

03.12.2025, 17:23

03.12.2025, 17:30

L'auteur de cette virée alcoolisée a été relâché sans inculpation après quelques heures de sommeil pour dégriser.

Le refuge et centre de protection des animaux du comté de Hanover a annoncé mardi qu'un casse avait été perpétré par un raton laveur dans un magasin d'alcool ABC de la ville d'Ashland, en Virginie, durant le week-end de la fête américaine de Thanksgiving.

Le refuge a été appelé sur les lieux samedi, un de ses membres découvrant que le «suspect» avait saccagé des étagères avant de s'endormir dans les WC. Sur les photos publiées par le refuge, on voit des bouteilles cassées répandues au sol et le petit mammifère étalé à plat ventre dans les toilettes.

«Après quelques heures de sommeil et sans aucun signe de blessure (à part peut-être une gueule de bois), il a été relâché en toute sécurité dans la nature», écrit le refuge sur Facebook. «Espérons qu'il a appris que le cambriolage n'est pas la solution».

Le raton laveur est une espèce endémique de l'Amérique du Nord connue pour son agilité. Il est nocturne et se nourrit parfois en cambriolant les poubelles. Selon les médias américains, l'animal est rentré dans le magasin en défonçant une dalle du faux plafond.

