Un reporter interpelle la fille présumée de Poutine à Paris

«Il a tué mon frère» Un journaliste confronte la fille présumée de Poutine à Paris

Adrian Kammer

4.12.2025

Un journaliste de la chaîne de télévision ukrainienne TSN confronte la fille présumée de Poutine dans les rues de Paris. Les images montrent comment il lui demande de s'opposer publiquement à son père.

Adrian Kammer

04.12.2025, 11:36

04.12.2025, 15:51

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • Un journaliste ukrainien rencontre la prétendue fille du président russe Vladimir Poutine dans les rues de Paris.
  • Elle vivrait dans la capitale française sous le nom de Luiza Rozova et exercerait une activité artistique.
  • Dans la vidéo, on peut voir comment le journaliste tente de convaincre la femme de se battre du côté ukrainien de la guerre.
Montre plus

"Tu peux venir à Kiev et aider à la défense antiaérienne", suggère le journaliste à la femme masquée aux cheveux blonds : Il s'agirait de la fille illégitime Elizaveta Krivonogikh du président russe Vladimir Poutine.

La jeune femme de 22 ans vivrait dans la capitale française depuis 2020 en tant qu'artiste sous le nom de Luiza Rozova. Selon la chaîne de télévision ukrainienne, le journaliste l'a rencontrée hier soir à 23 heures devant une galerie du 20e arrondissement.

Découvrez son histoire. La fille illégitime de Vladimir Poutine «vit à Paris sous un faux nom»

Découvrez son histoireLa fille illégitime de Vladimir Poutine «vit à Paris sous un faux nom»

Il cherche à discuter avec la jeune femme, parle de son père présumé et pose des questions critiques. Elle réagit de manière taciturne et signale qu'elle n'a pas l'autorisation de filmer.

Mais le reporter ukrainien persiste et la suit : "Soutenez-vous la politique de votre père ?", lui demande-t-il. La prétendue fille de Poutine lui répond : "Qu'est-ce que j'ai à voir avec ça ?". S'ensuit un va-et-vient de questions et de réponses succinctes. L'homme lui propose même de lui payer son billet d'avion pour Kiev.

