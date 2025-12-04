Un reporter interpelle la fille présumée de Poutine à Paris

Un journaliste de la chaîne de télévision ukrainienne TSN confronte la fille présumée de Poutine dans les rues de Paris. Les images montrent comment il lui demande de s'opposer publiquement à son père.

Putin’s daughter was asked if she’s ready to come to Kyiv “as air defense”



TSN journalists in Paris asked Liza Krivonogikh whether she would come to Kyiv “as air defense,” hinting at the hundreds of missiles Russia keeps firing at Ukraine.



Krivonogikh replied that she “can’t… https://t.co/I1NrkCEiL0 pic.twitter.com/IqW13MuM65 — NEXTA (@nexta_tv) December 4, 2025

Adrian Kammer Adrian Kammer

Pas le temps ? blue News résume pour toi Un journaliste ukrainien rencontre la prétendue fille du président russe Vladimir Poutine dans les rues de Paris.

Elle vivrait dans la capitale française sous le nom de Luiza Rozova et exercerait une activité artistique.

Dans la vidéo, on peut voir comment le journaliste tente de convaincre la femme de se battre du côté ukrainien de la guerre. Montre plus

"Tu peux venir à Kiev et aider à la défense antiaérienne", suggère le journaliste à la femme masquée aux cheveux blonds : Il s'agirait de la fille illégitime Elizaveta Krivonogikh du président russe Vladimir Poutine.

La jeune femme de 22 ans vivrait dans la capitale française depuis 2020 en tant qu'artiste sous le nom de Luiza Rozova. Selon la chaîne de télévision ukrainienne, le journaliste l'a rencontrée hier soir à 23 heures devant une galerie du 20e arrondissement.

Il cherche à discuter avec la jeune femme, parle de son père présumé et pose des questions critiques. Elle réagit de manière taciturne et signale qu'elle n'a pas l'autorisation de filmer.

Mais le reporter ukrainien persiste et la suit : "Soutenez-vous la politique de votre père ?", lui demande-t-il. La prétendue fille de Poutine lui répond : "Qu'est-ce que j'ai à voir avec ça ?". S'ensuit un va-et-vient de questions et de réponses succinctes. L'homme lui propose même de lui payer son billet d'avion pour Kiev.