Au large des côtes de Gallipoli en Italie, un requin adulte était en train de chasser. Soudain, l'animal a croisé un bateau de plaisance avant de le percuter violemment.

Schreckmoment vor Italiens Küste - Verletzter Hai rammt Fischerboot mit voller Wucht Vor der Küste von Gallipoli jagt ein Makohai Fischern einen gehörigen Schreck ein. Plötzlich trifft das Tier auf ein Freizeitboot – es kommt zu einer heftigen Kollision. 27.04.2026

Sara Matasci Anaëlle Hebang

Lors d'une partie de pêche, plusieurs personnes à bord d'un bateau de plaisance ont été soudainement surprises par un requin adulte. L'animal a brusquement changé de direction et a violemment heurté la coque. Des témoins ont rapporté un grand bruit et de fortes vibrations qui ont traversé l'ensemble du bateau.

Les requins mako font partie des espèces de requins les plus rapides du monde et on les rencontre aussi occasionnellement en Méditerranée, même s'ils sont plutôt rares près des côtes.

Dans des eaux comme celles des Pouilles, les observations sont sporadiques, généralement loin des bateaux ou des hommes. Les rencontres de ce type sont inhabituelles et c'est précisément ce qui rend l'incident actuel si remarquable.