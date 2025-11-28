Attaque d'un couple suisse par un requin - La tragédie a-t-elle été filmée?

D'abord, un couple suisse a nagé avec des dauphins, puis un requin-bouledogue a attaqué: une GoPro pourrait avoir filmé la tragédie en Australie. Et il y a d'autres détails sur l'attaque.

La plage où a eu lieu la tragédie est isolée, mais elle est très appréciée des baigneurs. Image : Keystone/NSW National Parks

DPA dpa

Après l'attaque mortelle d'une jeune Suissesse par un requin en Australie, de plus en plus de détails sur la tragédie sont révélés. Selon les informations de la chaîne 9News, la femme et son ami nageaient avec des dauphins au large de Crowdy Bay, sur la côte est, lorsque le drame s'est produit. L'homme était en train de filmer avec une petite caméra GoPro, a-t-on appris. Les enregistrements sont actuellement analysés par la police. On ne sait pas encore si l'on peut y voir le moment de l'attaque de requin.

La police a indiqué que la victime était âgée de 25 ans et son ami de 26 ans. L'homme a également été mordu en tentant de repousser le prédateur. Selon les médias, il aurait néanmoins réussi à tirer son amie grièvement blessée jusqu'à la rive. Mais elle y est décédée avant l'arrivée des médecins d'urgence.

L'homme est dans un «état grave mais stable»

Pendant ce temps, un témoin oculaire a prodigué les premiers secours au Suisse et lui a apparemment sauvé la vie en lui faisant un garrot à la jambe. Selon les autorités, le jeune touriste est soigné à l'hôpital et se trouve dans un «état grave mais stable». On ne savait pas dans un premier temps de quelle région de Suisse venait le couple.

Selon 9News, la tragédie s'est produite le dernier jour des vacances du couple, qui devait rentrer chez lui le lendemain. Selon des témoins oculaires, ils étaient arrivés mercredi soir au camping Kylies Beach situé à proximité et étaient allés se baigner dans la mer au petit matin.

Un requin-bouledogue de trois mètres de long serait probablement responsable de l'attaque. Il n'a toutefois pas pu être localisé dans un premier temps malgré l'utilisation de drones. Les plages de la région restent fermées.

Les plages de la région de Crowdy Bay restent fermées dans un premier temps après l'attaque mortelle d'une Suissesse. (photo d'archives) Image : Keystone/AP/Mark Baker

La région est très isolée

L'incident s'est produit à environ 350 kilomètres au nord de Sydney. La région est assez isolée et les plages ne sont pas contrôlées par des maîtres-nageurs - mais la région est très appréciée des habitants et des visiteurs pour la beauté de ses paysages.

Selon les données officielles, trois personnes sont mortes en Australie au cours du premier semestre de l'année suite à des attaques de requins. En septembre, un surfeur était mort dans une attaque dans la banlieue de Sydney. Pour l'homme, ce sont surtout trois espèces indigènes à la région qui sont dangereuses : les requins-tigres, les requins-bouledogues et les requins blancs.