(AFP) – Le célèbre guide Michelin a attribué jeudi à Dubaï trois étoiles à un restaurant indien situé dans l'émirat du Golfe, une première mondiale pour la cuisine indienne.

Un restaurant indien de Dubaï reçoit trois étoiles Michelin, une première Mumen KHATIB / AFPTV / AFP

ETX Studio Relax

Des cris de joie et une salve d'applaudissements ont salué l'annonce de l'attribution de cette prestigieuse récompense au restaurant indien Trèsind Studio, du chef Himanshu Saini, ainsi qu'à un autre établissement de Dubaï triplement étoilé, FZN du chef Björn Frantzén, a constaté un journaliste de l'AFP.

Aucun restaurant dans le pays du Golfe n'avait décroché jusque-là la distinction suprême du guide rouge.

«Aujourd'hui, j'ai pris conscience (...) du poids que représente l'obtention des trois étoiles en tant que seul restaurant indien», a déclaré à l'AFP Bhupender Nath, fondateur de Trèsind Studio.

Son chef, Himanshu Saini, 38 ans, a lui fait part de sa «fierté» en espérant que «cela va motiver les jeunes chefs à venir».

«C'est un grand moment pour la cuisine indienne», a-t-il ajouté.

Le riche émirat du Golfe, dont 90% de la population est composée d'expatriés, abrite environ 3,5 millions de ressortissants indiens.

Le directeur international du guide Michelin, Gwendal Poullennec, a salué la créativité du jeune chef de 38 ans, qu'il a qualifié de «pionner» ayant ouvert a voie «à de nombreux autres talents pour rejoindre l'industrie en Inde».

- «Entré dans l'histoire» -

Sur son site web, le restaurant affiche son ambition de bousculer les idées reçues sur la cuisine indienne «en présentant des saveurs à la fois nouvelles et familières à travers un objectif créatif».

«Chef d'oeuvre d'originalité et de précision, le menu dégustation surprise, composé de nombreux plats, mêle les saveurs des quatre coins de l'Inde», vante le guide Michelin sur son site internet.

L'établissement de 20 places, avec cuisine ouverte sur la Palm, une île artificielle luxueuse, était déjà auréolé de deux étoiles.

Il «est entré dans l'histoire en devenant le premier restaurant indien au monde à recevoir la plus haute distinction du guide», souligne le communiqué publié à l'issue de la cérémonie.

Le guide Michelin n'est pas présent en Inde. De plus en plus de chefs indiens sont récompensés à travers le monde mais "aucun n'avait atteint un tel niveau» d'excellence, a souligné son directeur international.

M. Poullennec a également salué la performance «impressionnante» du restaurant FZN by Björn Frantzén, qui a ouvert il y a seulement mois dans la ville, également sur la Palm.

Avec plus de 13.000 restaurants et cafés, et plus de 18,7 millions de touristes accueillis l'année dernière, l'émirat du Golfe cherche à s'imposer en tant que destination gastronomique.

Dubaï avait été la première ville du Moyen-Orient à rejoindre la collection du guide français en 2022, suivi plus tard par l'émirat voisin d'Abou Dhabi.

Depuis, le nombre de restaurants inclus dans la sélection est passé de 69 à 119 établissements.

Le palmarès 2025 inclus également trois restaurants deux étoiles et 14 restaurants une étoile.