Un étudiant employé dans un restaurant a été licencié après avoir tenté de créer un comité d’entreprise. Il a saisi la justice, qui lui a donné raison. Son ancien employeur doit désormais lui verser 100 000 euros et lui présenter des excuses écrites.

Jan-Niklas Jäger / trad. Jan-Niklas Jäger

Ce jugement pourrait-il révolutionner le droit du travail en Allemagne ? Le tribunal du travail de Munich a accordé à un ancien étudiant en droit la somme de 100 000 euros (soit 93 240 francs) de dommages et intérêts, reconnaissant la légitimité de sa plainte. De plus, son ancien employeur est tenu de lui présenter des excuses écrites, une décision rapportée par le portail spécialisé «Legal Tribune Online».

L’homme, employé comme serveur dans un restaurant, avait d’abord été exclu de la répartition des équipes après avoir tenté de créer un comité d’entreprise. Puis, après avoir réclamé le paiement de salaires impayés, il a été déplacé en cuisine. Refusant ce transfert, il a été licencié sans préavis pour refus d’exécuter son travail.

Le licenciement a entraîné 36 demandes en justice

Pour défendre ses droits, l’actuel avocat stagiaire a inondé son ex-employeur de multiples demandes judiciaires. Parmi celles-ci, il a réclamé, suite à son licenciement en août 2021, le paiement de son salaire perdu ainsi que des pourboires non perçus, le remboursement des frais de blanchissage pour le nettoyage de ses vêtements de travail, mais aussi la restitution de prélèvements forfaitaires de 2 euros par service appliqués pour les verres cassés. Un montant déduit d’office, indépendamment du fait que des verres aient réellement été cassés.

L’établissement ayant déposé le bilan en pleine procédure, l’étudiant a élargi son recours en visant directement le gérant, qu’il accuse d’avoir sciemment enfreint la loi en le licenciant. La société qui a repris le restaurant a également hérité de la plainte.

Le tribunal régional du travail a tranché en faveur du plaignant, estimant que le licenciement n’avait rien à voir avec un réel refus de travailler. Ce motif n’était qu’un prétexte. La mutation en cuisine visait délibérément à pousser l’employé à la faute pour justifier son renvoi. En réalité, le véritable objectif de l’employeur était d’empêcher la création d’un comité d’entreprise.

Dans un premier temps, le tribunal du travail de Munich avait certes reconnu le caractère abusif du licenciement, mais rejeté l’ensemble des demandes de compensation financière. En appel, le jeune homme a finalement obtenu gain de cause sur toute la ligne.

Des excuses écrites pour discrimination liée à l'âge

Fait rare, l’entreprise a également été contrainte par le tribunal de présenter des excuses écrites à son ancien employé. En cause : l’argumentaire de l’employeur, qui justifiait le licenciement par le fait que l’étudiant « n’était employé qu’à temps partiel dans le cadre d’un mini-job », qu’il « n’avait que 24 ans », « pas d’enfants » et « aucune obligation alimentaire ». Le tribunal a considéré ces justifications comme discriminatoires en raison de l’âge. Une atteinte suffisamment grave pour exiger des excuses formelles.

En plus des 100 000 euros de dommages et intérêts et des excuses écrites, l’employeur a également été condamné à accorder six mois de congés payés à son ancien employé. Le tribunal a estimé que ce dernier n’avait jamais été correctement informé de ses droits à congés pendant la durée de son contrat.

On ignore si l’entreprise a déposé un recours en non-admission contre cette décision. Ce qui est certain, en revanche, c’est qu’elle n’a pas été autorisée à faire appel : le tribunal a rejeté sa demande en ce sens.

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.