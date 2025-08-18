Berne: un restaurant va voir le jour... dans un cimetière!

A Berne, on pourra bientôt savourer un café ou prendre un apéritif dans un lieu des plus inattendus: l'ancien crématoire du cimetière de Bremgarten. Deux anciennes salles qui abritaient les urnes avec les cendres des défunts sont en travaux pour abriter un bistrot. Il s'agit du premier restaurant de ce genre en Suisse.

Mirjam Veglio, directrice générale de la Coopérative bernoise pour la crémation, pose devant un ancien mur cinéraire, le mercredi 13 août 2025, dans le crématorium du cimetière de Bremgarten à Berne. Au printemps prochain, le restaurant «La Vie», le premier du genre en Suisse, ouvrira ses portes dans un cimetière. (KEYSTONE/Peter Schneider) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

L'idée est non seulement de permettre aux familles et aux proches des défunts de se retrouver après une cérémonie funéraire pour partager un repas, mais également de créer un lieu de rencontre pour tous, indépendamment de leur culture et leur religion.

Conformément à un accord conclu avec la ville, le restaurant sera ouvert en semaine jusqu'à 20h00. L'offre ira du café avec croissant au déjeuner aux douceurs, en passant par l'apéritif. Pour les porteurs du projet, il s'agira aussi de respecter le silence et l'atmosphère de cet endroit.

L'ouverture de «La Vie», premier restaurant en Suisse à voir le jour dans un cimetière, est prévue pour janvier prochain. L'établissement sera aménagé dans deux anciennes salles qui accueillaient des urnes funéraires. Datant de 1908, le crématorium a été agrandi avec l'adjonction de columbariums.

Evolution des traditions

Les funérailles dans ces salles solennelles et silencieuses, dotées de nombreuses petites niches pour les urnes, ne sont plus guère demandées aujourd'hui, constate Mirjam Veglio, directrice de la coopérative bernoise pour les crémations.

La tendance actuelle montre que les cimetières sont de moins en moins utilisés pour les sépultures. Des familles préfèrent garder les urnes chez elles ou disperser les cendres dans un endroit cher au défunt. Les cimetières sont aussi de plus en plus souvent considérés comme des îlots de verdure.

Le complexe du crématorium et ses columbariums étant classés monuments historiques, ils doivent être conservés. La question s'est donc posée à un moment donné de savoir ce qu'il fallait faire des columbariums, qui ne sont pratiquement plus utilisés.

Utilisation insolite

«La coopérative ne voulait pas simplement restaurer les salles pour en faire un musée, mais réfléchissait à la manière de créer une valeur ajoutée pour le cimetière et d'utiliser les salles de manière judicieuse», a déclaré Mirjam Veglio lors d'une visite sur place de Keystone-ATS.

Les premières idées pour un café ont vu le jour il y a une vingtaine d'années déjà, mais il a fallu du temps pour qu'un projet plus concret se concrétise. En 2024, la transformation en restaurant a finalement été approuvée par les autorités communales.

Transformation des lieux

Des travaux de rénovation des deux salles sont en cours. Après mûre réflexion avec les descendants, de bonnes solutions ont été trouvées pour les quelques tombes à urnes restantes, explique Mirjam. Veglio.

L'aménagement intérieur, dont on ne voit encore que peu de choses, reprendra des éléments de la Belle Époque, l'époque à laquelle le crématorium a été construit. Le bordeaux et le vert seront les couleurs dominantes à l'intérieur.

Il n'y a pas eu d'opposition au projet pour des raisons morales ou éthiques lors de la procédure d'autorisation. Il s'agissait plutôt de questions juridiques mineures concernant la zone à usage public à laquelle appartient le terrain du crématorium.