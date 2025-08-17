Un retraité de 89 ans est décédé des suites de ses blessures après que son appartement à Gordola a pris feu vendredi, indique la police tessinoise dimanche dans un communiqué. L'homme originaire de Locarno avait subi de graves brûlures et été intoxiqué par la fumée.

Le drame s'est déroulé ce vendredi (archives). Sapeurs-pompiers de Bienne

Keystone-SDA ATS

Les circonstances de l'incendie font l'objet d'une enquête.