Un retraité démolit une voiture de luxe rare

Cela devait être une sortie tranquille au volant de la voiture de ses rêves – mais le conducteur de 75 ans a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté la glissière de sécurité. La facture sera salée pour l'automobiliste.

Accident coûteux : sur une route mouillée par la pluie, la voiture de luxe percute la glissière de sécurité. Bild:dpa

DPA dpa

Il n'existe que quelques exemplaires de cette voiture de sport dans le monde – l'une d'entre elles a désormais été démolie sur une route détrempée en Allemagne. Personne n'a été blessé, mais les dégâts sont énormes.

L'accident de cette pièce de collection coûte très cher à son conducteur. La perte est d'environ 300 000 francs.

Une conduite imprudente sous la pluie lui est fatale

Selon un porte-parole de la police, le conducteur de 75 ans a perdu le contrôle de son véhicule ce matin à Bad Waldsee, dans le district de Ravensburg, en roulant à une vitesse excessive et a percuté la glissière de sécurité. Plusieurs médias ont déjà fait état de l’accident.

Selon le porte-parole de la police, la voiture de sport de luxe était un modèle de collection rare. La Wiesmann GT MF 5, d'une puissance de 550 chevaux, a été construite à moins de 200 exemplaires, indique le site Internet du constructeur automobile.