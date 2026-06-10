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«Stupidité incroyable» Un riche entrepreneur aperçoit une contrôleuse de parking et prend la fuite

Dominik Müller

10.6.2026

Un contrôle de stationnement a eu des conséquences juridiques pour un entrepreneur argovien. Peu avant le contrôle, l’homme est parti avec sa voiture. Il se retrouve maintenant au tribunal où il a été partiellement reconnu coupable.

Un entrepreneur argovien a été reconnu coupable par le tribunal après une dispute avec une contrôleuse de parking.
Un entrepreneur argovien a été reconnu coupable par le tribunal après une dispute avec une contrôleuse de parking.
Symbolbild: Keystone

Dominik Müller

10.06.2026, 12:43

10.06.2026, 14:33

Un entrepreneur argovien a été condamné par le tribunal de district d'Aarau pour entrave à l'accomplissement d'un acte officiel. L'homme avait quitté une zone de transbordement de marchandises avec sa voiture en mars 2025, alors qu'une employée du contrôle des parkings de la police municipale d'Aarau vérifiait son véhicule, comme le rapporte l ' «Aargauer Zeitung».

La femme a déclaré au tribunal qu'elle avait demandé au conducteur d'attendre lorsqu'elle a documenté le véhicule. Au lieu de cela, celui-ci serait monté dans sa voiture et serait parti. La contrôleuse a dû se déporter sur le côté, «sinon il m'aurait heurtée avec son rétroviseur latéral».

Il n'a pas été possible d'établir clairement au tribunal si la femme était réellement en danger. En raison de contradictions dans ses déclarations, la juge a acquitté le prévenu de l'accusation de violation grave du code de la route. La mise en danger de la contrôleuse n'a pas été prouvée.

«Relations décentes»

Le tribunal a toutefois reconnu l'homme coupable d'avoir empêché un acte officiel. «L'acte officiel était en cours», a déclaré la juge. L'entrepreneur aurait dû se rendre compte que la contrôleuse était en train de préparer une amende.

Au tribunal, l'accusé s'est montré peu repentant. Il a ainsi déclaré : «Les contrevenants sont d’une stupidité incroyable». Il a en outre dit que les discussions sur les amendes n'en valaient pas la peine financièrement pour lui : «Pendant ce temps, j'ai déjà récupéré l'argent».

Le tribunal a condamné l'homme à une amende ferme de dix jours-amende à 320 francs, soit 3200 francs au total, ainsi qu'aux frais de procédure. La juge a notamment justifié sa décision par le fait que le prévenu s'était montré «relativement peu compréhensif». En conclusion, elle a averti : «Il serait souhaitable d'avoir des relations décentes».

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