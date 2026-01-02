Lors d'un spectacle en direct dans un parc d'attractions Disney en Floride, un employé a été blessé lorsqu'il a stoppé un rocher de scène devenu incontrôlable. Des images vidéo montrent comment l'homme empêche la fausse scène de rouler en direction du public.

@victor11132 Disney World cast member protected the audience by stopping a boulder became displaced from its track during ‘Indiana Jones Epic Stunt Spectacular!’ (He is currently recovering according to Disney). #fyp #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ♬ Quiet Music - Stacey Barelos

Sven Ziegler, Fabienne Berner Sven Ziegler

Pas le temps ? blue News résume pour toi Un rocher de scène d'environ 180 kilos est devenu incontrôlable lors d'un spectacle Disney.

Un collaborateur s'est mis en travers du chemin de l'accessoire roulant et a été blessé.

Disney veut maintenant adapter la scène et examiner l'incident du point de vue de la sécurité. Montre plus

Un incident survenu lors d'un spectacle de cascades très apprécié à Walt Disney World a fait sensation : Lors de la démonstration en direct de l'Indiana Jones Epic Stunt Spectacular !, un employé a été blessé lorsqu'un accessoire de scène est devenu incontrôlable.

Une vidéo montre comment un rocher artificiel d'environ 180 kilos s'écarte soudain de la trajectoire prévue et roule en direction de la salle des spectateurs. Un employé se jette alors sur le chemin de l'accessoire et l'immobilise - mais il est alors entraîné au sol. L'homme reste d'abord allongé pendant que des collègues accourent.

Disney a confirmé l'incident mercredi. «Nous nous concentrons sur le soutien de notre membre du casting, qui est en voie de guérison», a fait savoir le groupe. La sécurité étant la priorité absolue, l'élément du spectacle concerné sera modifié jusqu'à ce qu'une enquête interne soit terminée.

Des témoins oculaires se sont montrés bouleversés

La scène fait partie d'une reconstitution du film Les Aventuriers de l'Arche perdue, dans lequel Harrison Ford, dans le rôle d'Indiana Jones, s'enfuit devant un énorme bloc de roche. Selon le blog proche du parc, l'accessoire est en caoutchouc, mais pèse environ 400 livres.

Un porte-parole de Disney a expliqué à CBS News qu'il ne s'agissait pas d'un défaut technique au sens strict du terme, mais qu'«un accessoire s'est détaché de son guide». L'entreprise n'a pas précisé si le rocher lui-même avait provoqué la blessure.

Des témoins oculaires se sont montrés bouleversés. Une visiteuse a déclaré à People que l'employé avait «sauvé» le public. Dans l'une des vidéos, on entend en outre une voix dire : «Il nous a littéralement sauvé la vie».

Disney a annoncé qu'il adapterait la scène à l'avenir afin d'exclure tout incident similaire.