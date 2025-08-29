Une propriétaire de chien de la vallée de Wynental a dû répondre devant le tribunal parce que son rottweiler avait poursuivi un chat. Au final, ce n'est pas l'incident qui a été au centre des débats, mais une grossière erreur de la police et du ministère public.

Un rottweiler a chassé un chat - mais cela ne joue finalement aucun rôle. Bernd Thissen/dpa

Redaktion blue News Sven Ziegler

Un cas curieux a occupé le tribunal d'arrondissement de Kulm et s'est soldé par une nette gifle pour les autorités. Une propriétaire de chien devait répondre du fait que son rottweiler avait poursuivi un chat durant l'été 2024.

Selon l'ordonnance pénale, la femme devait payer 300 francs d'amende plus les frais pour infraction à la loi sur les chiens et la protection des animaux, rapporte l'«Aargauer Zeitung». Elle a fait appel de cette décision. Au tribunal, il s'est avéré que le chat n'a pas été blessé et que des témoins ont contredit le récit de la plaignante.

L'incident s'est produit dans un pré près de Reinach, où la propriétaire s'entraînait avec sa chienne Naila. Lorsqu'un chat est apparu, le rottweiler, qui n'était pas tenu en laisse, s'est brièvement lancé à sa poursuite. «Tout l'incident n'a duré que quelques secondes», a expliqué l'accusée.

Le tribunal réprimande les enquêteurs

Finalement, le comportement du chien n'a joué qu'un rôle secondaire. Selon l'«Aargauer Zeitung», le président du tribunal Christian Märki a constaté que l'ordonnance pénale était nulle, parce que le terrain n'appartenait pas au district de Kulm, mais à la commune lucernoise de Pfeffikon. Le tribunal saisi n'était donc pas le bon.

«Avec des connaissances locales minimales et un faible degré de diligence, cela n'aurait pas dû se produire», a critiqué Märki. Les autorités d'enquête - y compris la police régionale - auraient dû reconnaître l'erreur.

Le ministère public de Zofingen-Kulm peut maintenant transmettre le cas à la justice lucernoise ou classer la procédure. Mais c'est d'ores et déjà un fiasco pour les autorités.