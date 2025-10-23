  1. Clients Privés
«Ultra agressif» Un infirmier roumain risque 13 ans de prison pour contrainte sexuelle et viol

ATS

23.10.2025 - 13:23

Condamné en première instance à 8 ans de prison ferme et 15 ans d'expulsion du territoire, un ressortissant roumain a comparu devant le Tribunal cantonal valaisan jeudi. Ultra agressif, il a continué de nier les faits. La procureure a plaidé pour une peine de 13 ans.

Le Tribunal cantonal valaisan devra dire s'il confirme ou non les 15 ans d'expulsion du territoire suisse décidés en première instance (archives).
Le Tribunal cantonal valaisan devra dire s'il confirme ou non les 15 ans d'expulsion du territoire suisse décidés en première instance (archives).
ATS

Keystone-SDA

23.10.2025, 13:23

23.10.2025, 13:42

En première instance, le prévenu a été reconnu coupable de contrainte, contrainte sexuelle, tentative de contrainte sexuelle, viol, tentative de viol et actes d'ordre sexuel. Devant le TC, la procureure Corinne Caldelari a plaidé pour le rejet de son appel et une peine alourdie à 13 ans de prison.

L'infirmier roumain avait aussi été condamné à une mesure d'internement et à une interdiction à vie d'exercer son activité d'infirmier et toute autre activité comparable impliquant des contacts réguliers avec des patients, qu'elle soit exercée de manière indépendante ou dépendante.

L'affaire s'est déroulée entre 2015 et 2023. L'homme est accusé d'avoir eu une attitude répréhensible avec six femmes. Trois d'entre-elles ont porté plainte pour viol et/ou tentative de viol.

