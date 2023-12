Un Russe d'origine tchétchène a été condamné à 15 mois de prison ferme vendredi à Strasbourg pour apologie du terrorisme, a-t-on appris de source judiciaire. Il avait relayé des centaines de vidéos djihadistes sur le réseau social TikTok.

Le suspect a reconnu avoir diffusé ces nombreux contenus violents sur TikTok, mais a contesté toute radicalisation religieuse (image d'illustration). ATS

Arrêté cette semaine, le jeune homme de 19 ans a été jugé en comparution immédiate et condamné à une peine conforme aux réquisitions. Pendant plusieurs mois, le Strasbourgeois a diffusé des vidéos et des chants guerriers du groupe Etat islamique (EI), dont une vidéo glorifiant les attentats survenus à Paris et à Bruxelles.

S'il a reconnu avoir diffusé ces nombreux contenus violents sur TikTok, réseau social prisé de jeunes utilisateurs, il a contesté toute radicalisation religieuse. Son compte, exclusivement dédié à la diffusion de contenus vantant le djihad, comptait un millier d'abonnés en novembre, lorsqu'il a été signalé. Ce nombre a doublé en décembre.

ATS