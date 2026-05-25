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Tremblement de terre Un séisme de magnitude 6,9 frappe le Chili

ATS

26.5.2026 - 01:58

Le Chili, situé sur trois plaques tectoniques, est l'un des pays présentant la plus forte activité sismique au monde (archives).
Le Chili, situé sur trois plaques tectoniques, est l'un des pays présentant la plus forte activité sismique au monde (archives).
ATS

Un séisme de magnitude 6,9 s'est produit au Chili à une trentaine de kilomètres à l'est de la ville de Calama (nord), a annoncé lundi l'institut géologique américain USGS. Les autorités chiliennes n'ont signalé aucun blessé ou dégât à ce stade.

Keystone-SDA

26.05.2026, 01:58

La secousse s'est produite à 101,3 kilomètres de profondeur, dans le désert de l'Atacama. «La menace de tsunami est écartée pour les côtes du Chili», a déclaré Felipe Plaza, du service national de prévention et de gestion des catastrophes, dans une vidéo publiée sur le réseau social X.

Sur des images du diffuseur TVN, on peut voir des produits tomber des étagères d'un supermarché pendant le tremblement. Selon les médias locaux, celui-ci a été ressenti dans les régions d'Arica, Tarapaca, Antofagasta et Atacama.

Trois plaques tectoniques

Le Chili, où convergent trois plaques tectoniques, est l'un des pays présentant la plus forte activité sismique au monde et ne se soucie souvent que peu des secousses de magnitude inférieure à 7.

En 1960, il a été frappé par le séisme considéré comme le plus fort jamais enregistré, de magnitude 9,5. La ville de Valdivia avait été dévastée et 9500 personnes tuées.

En 2010, un tremblement de magnitude 8,8 avait provoqué un tsunami responsable de la mort de plus de 520 personnes.

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