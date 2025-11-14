120'000 frs de salaire, 250 jours de vacances... mais personne ne veut son job!

Elle gagne plus de 120'000 francs, a 250 jours de congé par an et une vue sur la mer. Mais son lieu de travail se trouve... au milieu de la mer! La Norvégienne Amalie travaille sur une plate-forme pétrolière et montre sur TikTok à quel point son prétendu job de rêve est exigeant.

Amalie travaille sur une plate-forme pétrolière. Screenshot TikTok

Sven Ziegler Sven Ziegler

Pour beaucoup, le quotidien d'Amalie ressemble à un gain à la loterie: un salaire à six chiffres, des mois de temps libre et la vue sur l'Atlantique. Mais derrière les chiffres se cache un travail de titan. Comme le rapporte le portail danois «Den Offentlige», cette ingénieure en procédés de 29 ans travaille sur une plate-forme pétrolière au large de la côte norvégienne. Elle est isolée du monde extérieur, la plupart du temps pendant deux semaines d'affilée.

Chaque jour commence pour elle par une réunion de sécurité et le passage de relais. Viennent ensuite les contrôles techniques, les tests de pression et les exercices d'urgence. «Nous travaillons toujours selon le principe du double contrôle», explique Amalie dans une vidéo TikTok qui compte aujourd'hui des dizaines de milliers de vues. «Une erreur peut avoir des conséquences fatales ici en haut».

La plateforme n'est pas seulement un lieu de travail, mais aussi un logement pour des semaines. Après le travail, les collaborateurs se retrouvent dans le salon de loisirs, dans la salle de fitness ou autour du simulateur de golf, qui rappelle les vacances à la campagne.

Une vie entre routine et risque

Malgré tout, la vie en pleine mer est un défi psychique. Amalie évoque ouvertement la solitude, le manque de sommeil et le sentiment d'être coupée du reste du monde. «Il faut être prêt à faire des sacrifices, on est alors récompensé par une vie extraordinaire», dit-elle.

Malgré toutes les pressions, elle est consciente de son privilège. Près de 65'000 personnes la suivent sur TikTok, beaucoup s'étonnent de sa combinaison de luxe et de privation.

Selon le portail de la branche Rigzone, les salaires des techniciens offshore expérimentés se situent entre 93'500 et 136'000 francs par an. La plateforme Glassdoor indique comme valeur de base environ 59'500 francs.

Salaires élevés, équipement ultramoderne, mais manque de personnel: personne ou presque ne veut supporter durablement la vie isolée en haute mer.