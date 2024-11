Un conducteur de scooter a été grièvement blessé jeudi matin peu après 7h00 suite à un choc frontal avec une voiture au Petit-Saconnex (GE). Le pronostic vital du scootériste, un homme né en 1976, est engagé.

Un choc frontal entre un scootériste et un automobiliste a eu lieu jeudi matin au Petit-Saconnex (GE) (image d'illustration). ATS

Venant de la rue de Montbrillant, l'automobiliste circulait sur la rue du Vidollet en direction de l’avenue Giuseppe-Motta, indique jeudi la police cantonale. Le choc frontal s’est produit avec le scooter qui roulait normalement dans le sens opposé.

A la suite du choc, le motocycliste et son engin ont été projetés sur plusieurs mètres. L’automobiliste a terminé sa course contre du mobilier et deux motocycles correctement stationnés. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de cet accident.

tb, ats