Un grave accident de la circulation s'est produit jeudi après-midi à Untersiggenthal: une fillette de 5 ans a été renversée par un conducteur de scooter alors qu'elle traversait la route et a dû être transportée à l'hôpital par hélicoptère.

L'accident s'est produit à cette traversée. Kapo AG

Rédaction blue News Sven Ziegler

Pas le temps ? blue News résume pour toi Un conducteur de scooter est entré en collision avec une fillette qui traversait une rue piétonne à Untersiggenthal.

L'enfant a été transportée à l'hôpital par un hélicoptère de sauvetage, mais ses jours ne sont pas en danger.

La police cantonale argovienne cherche à présent à savoir pourquoi le scooter a dépassé par la gauche la voiture qui était à l'arrêt. Montre plus

Jeudi après-midi, une fillette de 5 ans a été blessée dans un accident de la circulation à Untersiggenthal (AG). L'incident s'est produit vers 16h30 sur la Schöneggstrasse, comme l'a indiqué la police cantonale.

Une femme, accompagnée de trois enfants, voulait traverser le passage pour piétons près du terrain de football. Une voiture qui arrivait s'est arrêtée pour laisser la priorité au groupe. C'est alors qu'un scootériste s'est approché par l'arrière et aurait, selon les premières constatations, dépassé le véhicule à l'arrêt par la gauche.

Une collision s'est alors produite avec la fillette qui se trouvait déjà sur la traversée. L'enfant a été blessée par le choc. Les secours sont rapidement arrivés sur place ; un hélicoptère de sauvetage a transporté la fillette de 5 ans à l'hôpital pour la suite du traitement. Selon la police, ses jours ne sont pas en danger.

Le conducteur du scooter a été légèrement blessé. On ne sait pas encore pourquoi il a dépassé la voiture et comment la collision a pu se produire. La police cantonale argovienne a ouvert une enquête et recherche d'éventuels témoins.