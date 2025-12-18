Un homme de 85 ans attire des escrocs dans un piège

Un Allemand de 85 ans a déjoué pour la deuxième fois des escrocs par téléphone - et a ainsi permis une nouvelle arrestation. Avec sa fille, il a empêché les escrocs d'utiliser leur plan frauduleux.

Avec un appel dit "choc", les escrocs voulaient soutirer 10'000 euros à l'homme. Symbolbild: Keystone

Dominik Müller

Pas le temps ? blue News résume pour toi Un homme de 85 ans d'Ingolstadt (D) a de nouveau déjoué des escrocs au téléphone avec l'aide de sa fille.

Les escrocs ont simulé un appel choc, mais le senior a joué le jeu pendant que sa fille alertait la police.

En septembre 2024, le duo avait déjà utilisé la même méthode pour permettre une autre arrestation. Montre plus

Un homme de 85 ans de la ville allemande d'Ingolstadt s'est fait piéger par des escrocs au téléphone - et a tout simplement retourné la situation. Avec un appel choc fictif, de faux policiers voulaient le dépouiller de ses économies. Mais le senior a joué le jeu et a attiré les malfaiteurs dans un piège, comme l'indique la police.

Au téléphone, l'homme a prétendu être prêt à remettre 10'000 euros en liquide ainsi que plusieurs pièces d'or. Pendant qu'il faisait patienter les escrocs, sa fille a alerté la vraie police en arrière-plan. Celle-ci est intervenue au lieu de remise convenu et a arrêté un jeune de 20 ans qui venait chercher l'argent.

L'auteur présumé a été placé en détention provisoire. Pour le père et la fille, c'est déjà le deuxième succès contre des criminels téléphoniques. En septembre 2024, ils avaient déjà permis une arrestation en utilisant le même stratagème.

Deux fois la même arnaque

A l'époque, un faux policier avait tenté de faire pression sur l'homme, alors âgé de 84 ans, pour qu'il lui remette plus de 60 000 euros. Dans ce cas également, la fille a fait appel à la vraie police. Une personne de 40 ans venue chercher l'argent a été arrêtée sur place et a également été placée en détention provisoire.

La police a expressément salué la démarche du duo comme étant «exemplaire». Dans les deux cas, les escrocs ont utilisé le même stratagème : un accident prétendument mortel, une prétendue parente en détention - et la demande d'une caution. Une fois, il s'agissait d'une nièce, la dernière fois d'une petite-fille.