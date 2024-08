Un accident impliquant une automobile et un scooter s’est produit mardi matin sur la route principale à la hauteur de Pomy (VD). Le conducteur du deux-roues a été héliporté au CHUV dans un état grave.

Un accident grave s'est praduit mardi non loin de Pomy entre une voiture et un scooter. Le conducteur de ce dernier a été grièvement blessé (photo prétexte). ATS

ATS

L'accident s'est produit vers 10h00 sur la route cantonale longeant le village de Pomy, a indiqué la police cantonale mercredi. La conductrice de l’automobile, une Suissesse de 62 ans, circulait en direction de Donneloye, lorsqu’à la hauteur de Pomy, elle a obliqué sur sa gauche afin de s’engager dans un chemin.

Au cours de cette manœuvre, une collision s’est produite entre la voiture et un scooter qui arrivait en sens inverse. Le pilote du deux-roues, un Suisse de 72 ans a été éjecté et a chuté sur le sol. Gravement blessé, il a été héliporté au CHUV. La route a été fermée, le temps de l’intervention et pour les besoins du constat.

Le Ministère public a été informé et la procureure de service a ouvert une instruction pénale. La police a lancé un appel à témoins.

nt, ats