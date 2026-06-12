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Horreur en Indonésie Un serpent géant dévore une femme sous les yeux de son mari

SDA

12.6.2026 - 10:03

Dans une plantation en Indonésie, une femme de 44 ans a perdu la vie à cause d’un python réticulé. Ce serpent de près de huit mètres de long a attaqué la malheureuse et l’a tuée. Lorsque son mari l’a retrouvée, une partie de son corps était déjà dans la gueule du reptile.

Une femme de 44 ans a perdu la vie à cause d’un python réticulé en Indonésie (image d’illustration).
Une femme de 44 ans a perdu la vie à cause d’un python réticulé en Indonésie (image d’illustration).
Keystone
,

Keystone-SDA, Keystone-ATS

12.06.2026, 10:03

12.06.2026, 11:09

Un énorme python réticulé a causé la mort d'une femme en Indonésie : la femme de 44 ans a été attaquée et tuée par ce serpent de près de huit mètres de long dans une plantation de l'île de Taliabu, dans la province des Moluques du Nord.

Lorsque son mari l'a retrouvée, une partie de son corps était déjà dans la gueule du reptile, comme l'a confirmé le chef de la police locale, Adnan Kashogi, à la chaîne CNN Indonésie. Les pythons réticulés comptent parmi les plus grandes espèces de serpents au monde.

Zones rurales

Selon les autorités, la femme s'était rendue mardi dans une plantation voisine pour rassembler du bétail, mais elle n'était pas revenue. Alors que son mari la cherchait, il a découvert le python de 7,8 mètres de long qui s'était enroulé autour du corps de sa femme et tentait de l'avaler. L'homme aurait tué l'animal à l'aide d'un outil tranchant et libéré sa femme, a déclaré M. Kashogi. Mais les secours sont arrivés trop tard.

Les pythons réticulés sont fréquents en Indonésie dans les forêts, les plantations et les zones rurales. Par le passé, il y a déjà eu des cas où des personnes, surtout dans des régions isolées, ont été tuées, voire dévorées, par ces serpents géants.

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