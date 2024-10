Un show aérien turc passe à un cheveu d'une catastrophe

Un jet F-16 d'une escadrille de voltige turque a dangereusement vacillé lors d'un spectacle à Adana. Le pilote a tout juste rattrapé l'appareil près du public. Les souvenirs de la catastrophe de Ramstein refont surface.

Lors d'une démonstration de l'escadron de voltige aérienne Solotürk, un jet F-16 est brièvement devenu incontrôlable. Le pilote a évité l'accident in extremis. IMAGO/Xinhua

Stefan Michel

Les réactions du public oscillent entre l'admiration et la terreur. Juste avant de passer devant la foule, un F-16 effectue une roulade sur le côté avant de se mettre à vaciller de manière menaçante. Sur les vidéos, on a l'impression que le pilote rattrape le jet in extremis, juste au-dessus du public et au dernier moment. Un autre enregistrement montre que l'avion se trouvait probablement sur le côté, plus éloigné du public.

⚡️An F-16 fighter of the 🇹🇷Turkish Solotürk group narrowly avoided a crash during TEKNOFEST. pic.twitter.com/GCWIFjBIai — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) October 4, 2024

Aucune déclaration officielle n'a été faite sur l'incident. Le portail d'informations militaires The Warzone écrit que les autorités turques ont ouvert une enquête. On évoque également un possible dysfonctionnement de l'avion plutôt qu'une erreur du pilote.

Pour certains, l'accident de Ramstein en 1988 pourrait venir à l'esprit. A l'époque, trois jets de l'escadron de voltige italien Frecce Tricolori sont entrés en collision, l'un d'eux s'est écrasé dans le public, l'autre contre un hélicoptère en état d'urgence. 70 personnes sont mortes, des centaines d'autres ont été blessées.

Des incidents à répétition avec des jets turcs

Le magazine spécialisé «Austrian Wings» rapporte l'incident survenu en Turquie et rappelle un accident mortel de la saison de l'émission Turkish Stars en mars 2024. A l'époque, un avion était devenu incontrôlable en phase d'atterrissage, le pilote avait réussi à s'éjecter, mais l'avion sans guide avait heurté un ouvrier sur un engin de chantier à proximité de la piste d'atterrissage. Celui-ci est décédé des suites de l'accident.

«Austrian Wings» rappelle également que par le passé, il y a eu à plusieurs reprises des incidents avec des escadrilles turques lors d'événements aéronautiques ainsi qu'un nombre élevé de crashs dans le domaine civil. Ainsi, les Turkish Stars ne seraient plus invitées par différents organisateurs de salons aériens.