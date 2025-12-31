  1. Clients Privés
Val Thorens Un skieur décède en hors piste – Le moniteur était sous stupéfiants

Valérie Passello

31.12.2025

Un moniteur qui encadrait un Américain décédé accidentellement, mardi, en skiant hors piste dans les Alpes françaises, était positif aux stupéfiants et a été placé en garde à vue, a indiqué mercredi le parquet.

Ce touriste, qui évoluait hors piste dans la station de Val Thorens, était accompagné d'un moniteur indépendant qui supervisait également deux autres skieurs. (image d'illustration)
KEYSTONE
KEYSTONE

Valérie Passello

31.12.2025, 20:51

31.12.2025, 20:52

Une enquête a été ouverte pour «usage de stupéfiants» et pour «homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité et de prudence», a déclaré le procureur d'Albertville (sud-est), Benoît Bachelet, dans un communiqué diffusé au lendemain de la mort d'un Américain de 45 ans.

Ce touriste, qui évoluait hors piste dans la station de Val Thorens, était accompagné d'un moniteur indépendant qui supervisait également deux autres skieurs.

En raison de l'état de la neige, la pratique du ski hors piste est particulièrement déconseillée en ce moment et qualifiée de «dangereuse». L'Américain portait un casque et les secours sont arrivés sur les lieux très rapidement, mais sa tête avait heurté violemment un rocher, selon la station.

Testé juste après l'accident, le moniteur a été contrôlé négatif à l'alcool mais positif aux stupéfiants et immédiatement placé en garde à vue, une mesure prolongée mercredi en fin de journée par le parquet, a précisé le procureur.

